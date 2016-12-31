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Победу в пятом «Голосе» одержала подопечная Леонида Агутина

10:26 31.12.2016
Дарья Антонюк. Фото с сайта 1tv.ru
Дарья Антонюк. Фото с сайта 1tv.ru
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Подопечная Леонида Агутина, 20-летняя Дарья Антонюк стала победительницей пятого сезона шоу «Голос».

Конкурс завершился поздно вечером 30 декабря. В финале Антонюк исполнила русский романс «Дорогой длинною». В ходе зрительского смс-голосования она набрала 52,6 процента голосов.

На втором месте оказался Александр Панайотов (наставник Григорий Лепс), набравший 46,5 процента голосов. Третье место занял «воспитанник» Димы Билана Кайрат Примбердиев и подопечный Полины Гагариной Сандор Милано оказался на 4 месте.

Победитель шоу получила памятную статуэтку, а также сертификат на 1 миллион рублей на съемку музыкального клипа.

Пятый сезон шоу «Голос» стартовал на Первом канале 2 сентября. В состав жюри вошли Леонид Агутин, Григорий Лепс, Полина Гагарина и Дима Билан.

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес, Знаковые телевизионные проекты и их участники
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Комментарии читателей
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31.12.2016, 22:14
юрий

Кайрат- самый интересный голос
31.12.2016, 19:34
таня идите

в концертный зал, а голосы и камеди с дулинами вас диградируют и приведут в дом2!
31.12.2016, 16:25
Татьяна

А по-моему, самым-самым должен был стать Кайрат Примбердиев... Он такая "зажигалка", что смотреть и слушать его - одно удовольствие! Я была за него! Панайотов слишком слащав, Сандор Милано высокомерен (так мне показалось), а Дарья Антонюк - не зажгла, хотя и голос прекрасный и красива... А Кайрат - молодец!
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