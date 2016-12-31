Победу в пятом «Голосе» одержала подопечная Леонида Агутина

Подопечная Леонида Агутина, 20-летняя Дарья Антонюк стала победительницей пятого сезона шоу «Голос».

Конкурс завершился поздно вечером 30 декабря. В финале Антонюк исполнила русский романс «Дорогой длинною». В ходе зрительского смс-голосования она набрала 52,6 процента голосов.

На втором месте оказался Александр Панайотов (наставник Григорий Лепс), набравший 46,5 процента голосов. Третье место занял «воспитанник» Димы Билана Кайрат Примбердиев и подопечный Полины Гагариной Сандор Милано оказался на 4 месте.

Победитель шоу получила памятную статуэтку, а также сертификат на 1 миллион рублей на съемку музыкального клипа.

Пятый сезон шоу «Голос» стартовал на Первом канале 2 сентября. В состав жюри вошли Леонид Агутин, Григорий Лепс, Полина Гагарина и Дима Билан.