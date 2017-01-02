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Максим Фадеев сравнил развлекательные программы федеральных каналов с адом

15:32 2.01.2017

Знаменитый российский музыкальный продюсер Максим Фадеев раскритиковал новогоднюю сетку федеральных телеканалов.

В своем блоге в сети Instagram Фадеев опубликовал видео, на котором видно, что он смотрит концерт «Лучано Паваротти и друзья. Лучшее» на канале «Россия. Культура». В подписи же к данной публикации он написал, что не смог досмотреть до конца ни одно музыкальное шоу на федеральных каналах.

«Такое ощущение, что, по мнению руководства Первого и Второго каналов, мир застыл в 1993 году. Будучи ребенком, я смотрел те же каналы, и, видимо, из музруков никто не поменялся, пока я рос!)) Неужели они не видят, что это просто уже стыдно! Бездарные сценарии и их воплощение — верх пошлости! Жаль наших артистов, которые по привычке соглашаются участвовать в «Бале у Сатаны», - написал Фадеев.

Он также добавил, что оба федеральных канала представили «невозможный репертуар», лубочную картинку и жуткие шутки. «Это просто погружение в АД. Как можно довести телевидение до такого безобразия и безвкусия?», - сетует продюсер.

В заключение, Фадеев добавил, что никаких целей своим постом он не преследовал, просто «наболело». Подписчики продюсера поддержали его точку зрения.

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Знаменитости и популярные персоны, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес
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