Результаты пятого «Голоса» шокировали многих. ВИДЕО

На Первом канале завершился пятый сезон шоу «Голос», реультаты которого удивили многих

Подлинные фавориты «Голоса» определились в полуфинале 23 декабря. И тогда нельзя сказать, что эти результаты были сенсационными. В команде Димы Билана и наставник, и зрители предпочли Кайрата Примбердиева, исполнившего «And I Am Telling You» из мюзикла «Девушки мечты». Против этого фактурного номера, где есть простор для демонстрации вокальных способностей, вяловатый джаз Ёлки «Лети, Лиза, Лети» в исполнении вальяжного Олега Кондракова оказался неконкурентоспособным. К тому же в последнем случае певцу ощутимо помогали бэк-вокалистки. Кайрат упорно двигался к своему триумфу – недаром же в переводе с киргизского «Кайратбек» означает стойкость.

Как в малине оказался Леонид Агутин, делая непростой выбор между Дарьей Антонюк и Ксенией Коробковой. Кокетливая и напористая Антонюк поставила на надежный вариант – многослойную «квиновскую» «Somebody To Love», располагающую к импровизациям. На этом искрометном фоне Коробкова с чопорной дробышевской балладой «Я все еще люблю» казалась слишком холодной и статичной.

В команде Полине Гагариной состязание вышло более драматичным, к тому же песни её конкурсантам достались более популярные. Страстный Сардор Милано в своём фирменном духе исполнил «My Heart Will Go On» (вернее, её итальянский вариант «Il Mio Cuore Va»), а Михаил Житов исполнил «Бабушку» Владимира Преснякова. Зрители и наставники отдали предпочтение Сардору, но с довольно незначительным преимуществом. Прощаясь, Михаил назвал Полину «своей хозяйкой», вызвав обструкцию со стороны ведущего Дмитрия Нагиева.

Наиболее досадным событием полуфинала стала схватка в команде Григория Лепса между Дарией «Нуки» Ставрович и Александром Панайотовым. Фронт-леди группы «Слот», исполняя песню Сии «Chandelier» продемонстрировала чистый вокал, но ее фирменной энергетики не хватало да и в длинном вечернем платье с глубоким вырезом она явно чувствовала себя неуютно. Панайотов же отстрелялся композицией Меладзе «Не тревожь мне душу, скрипка», которая, вероятно, оказалась голосующим телезрителям более привычной. И Лепс с ними вполне солидаризовался.

Подлинно неожиданным оказался финал, который состоялся 30 декабря. Подлинно неожиданным оказался финал пятого «Голоса», который состоялся 30 декабря. Первым вылетел эксцентричный Сардор Милана которого на этот раз не спас даже фирменный фальцет. Вероятно, ария из оперы Бородина «Князь Игорь» «На крыльях ветра» оказалась зрителям не по зубам. Не удержался на пьедестале и сладкоголосый Кайрат Примбердиев, у которого, казалось бы, были все шансы победить. Коронный номер «Как молоды мы были» ему помог, а вот на «Unchaine My Heart» он выбыл.

Много ожиданий было от, казалось бы, очевидного фаворита конкурса Александра Панайотова, который к тому же исполнил медоточивую саксофонную балладу «Careless Whisper» своего почти однофамильца Джорджа Майкла (настоящая фамилия Панайоту). К берущим за живое мелизмам публика осталась глуха, а вот застольный романс «Дорогой длинною» в период предновогодних копроративов от Дарьи Антонюк пришелся исключительно ко двору. Тем более она его исполнила универсально, вырвавшись за рамки сугубо кабацкой манеры. Так что победа Антонюк в «Голосе» оказалась хоть и неожиданной, но абсолютно заслуженной.