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Результаты пятого «Голоса» шокировали многих. ВИДЕО

10:28 2.01.2017 , Денис Ступников

На Первом канале завершился пятый сезон шоу «Голос», реультаты которого удивили многих

Подлинные фавориты «Голоса» определились в полуфинале 23 декабря. И тогда нельзя сказать, что эти результаты были сенсационными. В команде Димы Билана и наставник, и зрители предпочли Кайрата Примбердиева, исполнившего «And I Am Telling You» из мюзикла «Девушки мечты». Против этого фактурного номера, где есть простор для демонстрации вокальных способностей, вяловатый джаз Ёлки «Лети, Лиза, Лети» в исполнении вальяжного Олега Кондракова оказался неконкурентоспособным. К тому же в последнем случае певцу ощутимо помогали бэк-вокалистки. Кайрат упорно двигался к своему триумфу – недаром же в переводе с киргизского «Кайратбек» означает стойкость.

Как в малине оказался Леонид Агутин, делая непростой выбор между Дарьей Антонюк и Ксенией Коробковой. Кокетливая и напористая Антонюк поставила на надежный вариант – многослойную «квиновскую» «Somebody To Love», располагающую к импровизациям. На этом искрометном фоне Коробкова с чопорной дробышевской балладой «Я все еще люблю» казалась слишком холодной и статичной.

В команде Полине Гагариной состязание вышло более драматичным, к тому же песни её конкурсантам достались более популярные. Страстный Сардор Милано в своём фирменном духе исполнил «My Heart Will Go On» (вернее, её итальянский вариант «Il Mio Cuore Va»), а Михаил Житов исполнил «Бабушку» Владимира Преснякова. Зрители и наставники отдали предпочтение Сардору, но с довольно незначительным преимуществом. Прощаясь, Михаил назвал Полину «своей хозяйкой», вызвав обструкцию со стороны ведущего Дмитрия Нагиева.

Наиболее досадным событием полуфинала стала схватка в команде Григория Лепса между Дарией «Нуки» Ставрович и Александром Панайотовым. Фронт-леди группы «Слот», исполняя песню Сии «Chandelier» продемонстрировала чистый вокал, но ее фирменной энергетики не хватало да и в длинном вечернем платье с глубоким вырезом она явно чувствовала себя неуютно. Панайотов же отстрелялся композицией Меладзе «Не тревожь мне душу, скрипка», которая, вероятно, оказалась голосующим телезрителям более привычной. И Лепс с ними вполне солидаризовался.

Подлинно неожиданным оказался финал, который состоялся 30 декабря. Подлинно неожиданным оказался финал пятого «Голоса», который состоялся 30 декабря. Первым вылетел эксцентричный Сардор Милана которого на этот раз не спас даже фирменный фальцет. Вероятно, ария из оперы Бородина «Князь Игорь» «На крыльях ветра» оказалась зрителям не по зубам. Не удержался на пьедестале и сладкоголосый Кайрат Примбердиев, у которого, казалось бы, были все шансы победить. Коронный номер «Как молоды мы были» ему помог, а вот на «Unchaine My Heart» он выбыл.

Много ожиданий было от, казалось бы, очевидного фаворита конкурса Александра Панайотова, который к тому же исполнил медоточивую саксофонную балладу «Careless Whisper» своего почти однофамильца Джорджа Майкла (настоящая фамилия Панайоту). К берущим за живое мелизмам публика осталась глуха, а вот застольный романс «Дорогой длинною» в период предновогодних копроративов от Дарьи Антонюк пришелся исключительно ко двору. Тем более она его исполнила универсально, вырвавшись за рамки сугубо кабацкой манеры. Так что победа Антонюк в «Голосе» оказалась хоть и неожиданной, но абсолютно заслуженной.  

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес, Знаковые телевизионные проекты и их участники
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Комментарии читателей
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02.01.2017, 17:20
Светлана

Вопервых финалистка изТатарстана Дина Гарипова а Наргиз Закирова узбечка .Сначала надо в голове порядок навести а затем пытаться давать оценки.Та и другая талантливы .А если Гарипова не маячит в Москве так это ни о чем не говорит. Ей работы хватает.Она молода перспективна недавно вышла замуж.У нас в Татарстане девушки очень тветственно относятся к браку и семье. А таллант у нее природный и никуда не денется. Голос сильный ,звонкий.Не чета таким как Поннайотов (тусклый свистун).
02.01.2017, 17:02
Роман

Странный комментарий,- ведущий шоу и вся реклама упорно твердили, что выбирается лучший ГОЛОС страны, а мы читаем, что ария С. Милано видимо оказалась зрителю не по зубам и он вылетает, Панайотов сладкоголосо поет что-то, но к празднику Новому году лучше подошла песня Д. Антонюк и она заслуженно (!?) побеждает. Как это все можно понимать, что здесь выбирают, - настроение публики сегодня одно, завтра другое и сколько тогда должно быть лучших голосов страны ? Это профанация конкурса и больше ничего. Товарищи режиссеры и устроители конкурса - все это приведет к тому, что следующие передачи смотреть никто не будет, а победителей забудут уже на другой день после окончания конкурса.
02.01.2017, 17:02
Agrark

Интересно, сможет ли кто ни будь назвать песенный конкурс в любой стране, кроме бывших в СССР, где исполняют песни на Русском языке?
Или привести пример рекламного ролика в Европе, Америке и т.д. с русскими или советскими словами и клипами?
НЕТ! Так почему у нас с утра до вечера на всех каналах гонят песни, клипы, фильмы, в которых советские и русские либо придурки, либо бандиты?. Не потому ли, что вся медиа сфера и кино промышленность принадлежит нее нам, а контролируется западом? 20 лет страну превращают в колонию. Неспешно, но успешно.
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