Московское военно-музыкальное училище получило имя Валерия Халилова

Имя погибшего художественного руководителя Ансамбля имени Александрова, дирижера Валерия Халилова присвоено Московскому военно-музыкальному училищу, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Соответствующий указ был подписан премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. В документе говорится, что присвоением училищу почетного наименования отмечаются особые заслуги учебного заведения в подготовке специалистов с музыкальным профессиональным образованием для Военно-оркестровой службы Вооруженных сил РФ.

Валерий Халилов погиб в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года. Самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение в акватории Черного моря вскоре после вылета из аэропорта в Сочи. Самолет направлялся на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии поздравлять с Новым годом российских военных. На борту находились музыканты Ансамбля им. Александрова, представители СМИ, военные, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

На сегодняшний день основными рабочими версиями крушения являются: попадание в двигатель посторонних предметов; некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей; ошибка пилотирования; техническая неисправность самолета. Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту самолета в настоящее время не получено.