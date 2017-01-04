"Певица Джанет Джексон впервые стала мамой в 50 лет"

Знаменитая поп-певица Джанет Джексон впервые стала мамой.

Как сообщает журнал People, 50-летняя артистка родила своего первенца 3 января. Отмечается, что роды прошли без осложнений, мать и сын чувствуют себя хорошо.

Отцом малыша является муж Джексон, бизнесмен Виссам аль-Мана. Для обоих супругов это первый ребенок. Слухи о беременности Джексон появились еще весной 2016 года, после того, как певица вновь отменила концерты в рамках своего мирового турне в поддержку последнего студийного альбома «Unbreakable». Официально певица подтвердила эту информацию только в октябре.

Сообщается, что малыша было решено назвать Исса.

Джанет Джексон и Виссам аль-Мана вместе с 2010 года. Пара официально оформила свои отношения в 2013 году. Для артистки это третий брак.