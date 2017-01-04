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Певица Джанет Джексон впервые стала мамой в 50 лет

11:13 4.01.2017
Джанет Джексон. Фото с офстраницы певицы в Facebook
Джанет Джексон. Фото с офстраницы певицы в Facebook

Знаменитая поп-певица Джанет Джексон впервые стала мамой.

Как сообщает журнал People, 50-летняя артистка родила своего первенца 3 января. Отмечается, что роды прошли без осложнений, мать и сын чувствуют себя хорошо.

Отцом малыша является муж Джексон, бизнесмен Виссам аль-Мана. Для обоих супругов это первый ребенок. Слухи о беременности Джексон появились еще весной 2016 года, после того, как певица вновь отменила концерты в рамках своего мирового турне в поддержку последнего студийного альбома «Unbreakable». Официально певица подтвердила эту информацию только в октябре.

Сообщается, что малыша было решено назвать Исса.

Джанет Джексон и Виссам аль-Мана вместе с 2010 года. Пара официально оформила свои отношения в 2013 году. Для артистки это третий брак.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Знаменитости и популярные персоны, Семья и брак в мире искусства и шоу-бизнеса, Беременность и роды
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Комментарии читателей
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04.01.2017, 13:17
Гость: скептик

"Певица Джанет Джексон впервые стала мамой в 50 лет"
Какая радость для всего мира.
Осталось добавить в статье о том, кто ребёнка пожертвовал.
04.01.2017, 13:00
Гость: Вся прогрессивная мировая общественность

теперь будет отмечать 3 января, как великий праздник Земли. Ничто не может сравниться с этим событием, потрясшим планету. Ни война в Сирии, ни изменение климата, ни крах мировой финансовой системы. Все народы ликуют на площадях и бульварах.
04.01.2017, 11:58
Гость: Татьяна Алексеевна

Поздравляю! Желаю ЗДОРОВЬЯ и счастья!
Все комментарии (4)
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