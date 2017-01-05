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Скончался основатель легендарного ВИА «Поющие гитары» Анатолий Васильев

12:51 5.01.2017
ВИА «Поющие гитары». Фото с сайта wikipedia.org
ВИА «Поющие гитары». Фото с сайта wikipedia.org

Создатель вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары», известный музыкант Анатолий Васильев скончался на 82-м году жизни, сообщает ТАСС.

Причины смерти Васильева не сообщаются. Согласно записям в тематических группах в социальной сети ВКонтакте, уже несколько лет музыкант с трудом передвигался и практически не выходил из дома.

Анатолий Васильев родился 20 октября 1935 года в Санкт-Петербурге. В 1966 году он основал ВИА «Поющие гитары», который получил всесоюзную популярность в 70-е годы. Наиболее известными песнями в наши дни являются «Синяя песня» («Синий иней») и «Песенка велосипедистов». Коллектив являлся одним из первых в истории отечественной популярной музыки профессиональным коллективом, давший имя всему жанру ВИА и послуживший образцом для многочисленных последователей и подражателей. «Поющие гитары» создали универсальную формулу для ВИА, появившихся в конце 1960-х и первой половине 1970-х годов.

С 1975 года «Поющие гитары» занимались исключительно постановкой «Рок-Опер» и полностью потеряли свой легендарный состав. И с 1985 года преобразован в Государственный театр «Рок-опера». Многие участники группы позже добились индивидуального успеха как певцы, композиторы, аранжировщики и дирижёры (Юрий Антонов, Альберт Асадуллин, Ирина Понаровская, Валентин Бадьяров, Альгирдас Паулавичюс, Григорий Клеймиц, Валерий Бровко, Галина Баранова,Сергей Лавровский и др.).
 

Темы: Музыка в России, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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