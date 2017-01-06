Tesla Boy показали гремучую жанровую смесь

В декабре в клубе «16 тонн» состоялся «Новогодний концерт» коллектива Tesla Boy

Сделаю оговорку: именно Tesla Boy слышал первый раз в самом полном смысле. То есть ничего не знал из репертуара коллектива. Но имел всё же некоторое представление о первом проекте Антона Севидова под названием «Неонавт». Да-да, именно тот самый «Неонавт», презентованный в 2003 году на «Нашем радио». Кто-то помнит до сих пор песни «Пустота» и «Моя звезда». Из известных музыкантов наилучшие рекомендации новому имени раздавалНайк Борзов.

Но – не пошло. Презентованные песни так и остались не изданными радийными синглами, а долго обещанный альбом вышел в 2007 году и оказался единственным. Проект «Неонавт» закрылся (до закрытия Антон Севидов поучаствовал в проекте «Нечётный воин» коллектива «Би-2», а кроме того, в 2002 году он уже под псевдонимом «Неонавт» выступил автором ремиксов «Цветы» и «Мой рок-н-ролл» для сборника «Drum[a]»).

И тем приятнее было обнаружить, что новый, организованный в 2008 году коллектив Tesla Boy олицетворяет экспериментальное звучание. Музыка «Неонавта» колебалась от брит-попа до электронных направлений, в Tesla Boy новая волна преобладает, а элементы рокового, в том числе брит-попового звучания являются одним, но не единственным из способов обрамления. Сочетание синти-попа, гитарного и джазового звучания – это, знаете, смесь ещё более гремучая, чем то, что предлагали музыканты Esthetic Education, к сожалению, свернувшие творческую деятельность.

Неожиданностью (для меня, но для кого-то это будет закономерностью) оказался контраст с предшествовавшим выступлением Дельфина (хорошее, уместное сравнение, учитывая соприкосновение жанров): взаимодействие с публикой у Севидова и соратников было в разы откровеннее, и людей собралось больше, чем и на «Акустику», и на «Электричество». По тому, как плясал зал, сравнение тоже не в пользу товарища Лысикова. Пятёрка с огромным плюсом.

То есть вот так, уверенно, в нормальном смысле нагло, новые имена в нашей музыке пробивают себе дорогу, опережая своих коллег постарше. А Tesla Boy востребован уже и за границей.

Пожелаем музыкантам так держать … но надеемся, что неизменно англоязычный материал когда-нибудь окажется разбавлен и сочинениями на родном языке. Это было бы замечательно.

