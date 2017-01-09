Александр Панайотов назван возможным участником «Евровидения» от России

Участник пятого сезона шоу «Голос» Александр Панайотов стал основным претендентом на участие в конкурсе «Евровидение 2017» от России, пишет Life.ru со ссылкой на свои источники в музыкальной дирекции Первого канала.

По данным издания, в этом году, как и в предыдущие, российский вещатель «Евровидения» решил отказаться от проведения национального конкурса на участие в «Евровидении». Артист, который будет представлять Россию будет выбран советом российского оргкомитета. И Панайотов является кандидатом номер один.

Отмечается также, что кандидатуру Панайотова уже одобрили в музыкальной дирекции Первого канала. Официальных подтверждений данной информации пока не поступало. Первый канал озвучит имя российского участника «Евровидения 2017» в феврале-марте.

Сам Панайотов еще осенью 2016 года заявил о своем желании представлять Россию на европейском конкурсе песни. Примечательно, что Александр Панайотов участвует в отборе на участие в «Евровидении» с 2005 года, и, вполне возможно, что в этот раз, благодаря участию в «Голосе» удача наконец-то улыбнется артисту.

Конкурс «Евровидение 2017» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая.