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Александр Панайотов назван возможным участником «Евровидения» от России

12:28 9.01.2017
Александр Панайотов. Фото с офстраницы артиста в Facebook
Александр Панайотов. Фото с офстраницы артиста в Facebook
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Участник пятого сезона шоу «Голос» Александр Панайотов стал основным претендентом на участие в конкурсе «Евровидение 2017» от России, пишет Life.ru со ссылкой на свои источники в музыкальной дирекции Первого канала.

По данным издания, в этом году, как и в предыдущие, российский вещатель «Евровидения» решил отказаться от проведения национального конкурса на участие в «Евровидении». Артист, который будет представлять Россию будет выбран советом российского оргкомитета. И Панайотов является кандидатом номер один.

Отмечается также, что кандидатуру Панайотова уже одобрили в музыкальной дирекции Первого канала. Официальных подтверждений данной информации пока не поступало. Первый канал озвучит имя российского участника «Евровидения 2017» в феврале-марте.

Сам Панайотов еще осенью 2016 года заявил о своем желании представлять Россию на европейском конкурсе песни. Примечательно, что Александр Панайотов участвует в отборе на участие в «Евровидении» с 2005 года, и, вполне возможно, что в этот раз, благодаря участию в «Голосе» удача наконец-то улыбнется артисту.

Конкурс «Евровидение 2017» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. 

Темы: Евровидение, Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.01.2017, 17:33
Гость: Дима

А распил бюджетных средств? А по блату без конкурса (Голос он продул, о победитиле все забыли) попиарится и потусить за народные средства? А рассказать л0хторату о том как блатных маасковских гейропа зажимает? Не чувствуете политического момента, проявляете классовую близорукость.
09.01.2017, 15:00
Гость: Наталья

У него девушка есть. Много лет уже.
09.01.2017, 14:45
Гость: Petras

Голубой, надоть полагать?
Все комментарии (8)
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