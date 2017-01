U2 объявили тур в честь 30-летия альбома «The Joshua Tree»

Культовые ирландские рокеры U2 анонсировали масштабное гастрольное турне, посвященное 30-летию с момента выхода их альбома «The Joshua Tree».

Турне стартует 12 мая в канадском Ванкувере, и до июня группа будет выступать в Северной Америке, после чего переместится в Европу. Первое европейское шоу U2 в рамках «U2: The Joshua Tree Tour 2017» пройдет в Лондоне 8 июня.

Европейская часть тура пока выглядит довольно скромно. На сайте группы анонсированы концерты в восьми крупных европейских городах, включая Париж, Рим, Берлин, Барселону, Амстердам.

Отмечается, что в ходе турне U2 полностью будут исполнять свой культовый альбом. В Европе шоу будет открывать группа эск-участника Oasis Ноэля Галлахера Noel Gallagher’s High Flying Birds. В Северной Америке разогревать зрителей будут популярные группы Mumford & Sons, The Lumineers and One Republic. Билеты поступят в продажу 16 января.

Альбом «The Joshua Tree» вышел 9 марта 1987 года. Пластинка стала пятой студийной работой U2. Она возглавила хит-парады 20 стран мира, получив восторженные отклики критиков. Альбом принёс музыкантам мировую славу — они стали четвёртой группой, чья фотография была размещена на обложке журнала Time. Несколько песен с этого альбома стали визитной карточкой группы — «With or Without You», «I Still Haven’t Found What I’m Looking For» и «Where the Streets Have No Name». В 1988 году альбом получил две премии «Грэмми» в номинациях «Альбом года» и «Лучшее вокальное рок-исполнение дуэтом или группой».