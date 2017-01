Десять лучших концертов российских исполнителей 2016 года

Предлагаем вашему вниманию обзор десяти лучших концертов россйиских исполнителей в 2016 году, по версии мультипортала KM.RU

Ансамбль песни и пляски имени А.В. Александрова (фестиваль искусств «Славянский базар», 15 июля)

Фото: Алексей Белкин/km.ru

Кто бы мог подумать, что этот незабываемый сольный концерт станет дял нынешнего состава Ансамбля Алексагдрова, а также для его руководителя Валерия Халилова одним из последних! Выступление состояло из нескольких блоков. Сначала прозвучали военные песни, часть из которых («Мы армия народа», «Три танкиста», «Артиллеристы») были объединены в попурри. В «Пора в путь-дорогу» солировал Руслан Алехно. Песни перемежались танцами, с помощью которых разыгрывались целые мини-спектакли. Например, хореографическая композиция «Приглашение к танцу» ассоциативно была связана с повестью Бориса Васильева «А зори здесь тихие», суровый герой которой тоже никак не мог совладать с подчиненным ему женским взводом. Классический блок включал в себя произведения Пуччини, Верди и других прославленных композиторов. Настоящий фурор вызвало исполнение ансамблем «Адажио» Альбинони с ведущей вокальной партией Александра Яловских. Цикл народных песен никак не мог обойтись без знаменитой «Калинки», так как вторую жизнь ей дал в свое время именно Ансамбль Александрова. В «молодежном» блоке солист Ансамбля Александрова Евгений Булочников предложил оригинальную трактовку «Yellow Submarine» Пола Маккартни. Лариса Долина дала джазу в «Summertime» и «Be My Lover». Николай Скориков и Нина Жуковская ненадолго вернули концерт в более традиционное русло с помощью песни о Белоруссии. А Ольга Кормухина вновь отправила Ансамбль Александрова на экспериментальную стезю, спев с участником «Голоса» Львом Аксельродом «Who wants to live forever» и доказав бессмертие Виктора Цоя с помощью «Кукушки».

Накануне концерта руководитель Ансамбоя Александрова Валерий Халилов (погибший в авиакатастрофе 25 декабря) сказал слова, которые теперь можно считать своеобразным завещанием: «Интерес к патриотической песне ослабевать не должен. Ведь «патрио» - это родина. Другой вопрос, как это подавать. Вчера на пресс-конференции Лазарева и Галкина тут негде было яблоку упасть. А сейчас сюда пришло мало журналистов, хотя я думал, что будет меньше. Мы не шоу-ансамбль, а коллектив, который источает гражданскую позицию. Наша сверхзадача в том, чтобы не упустить главное, но и суметь разговаривать с молодежью ее языком». Дай Бог, чтобы история Ансамбля Александрова продолжалась, причем под этой эгидой...

«Ария», концерт с симфоническим оркестром (Санкт-Петербург, Москва)

Фото: Иван Кобяков/Aria.ru

Проект «Классическая Ария» ведет свое начало с 2001 года, когда группа «Ария» впервые исполнила свои хиты в сопровождении симфонического оркестра «Глобалис». Более 10 лет этот проект так и оставался историей, возродившись лишь в 2015 году к 30-летию «Арии». Концерт в столичном клубе Stadium Live оказался настолько успешным, что его было решено повторить весной 2016 года в московском зале «Крокус Сити Холле» и представить в Санкт-Петербурге.

Как и полгода назад, концерт начался с оркестровой увертюры, состоящих из инструментальных фрагментов «Мания величия», «Тореро», «Осколок льда», «Штиль» и «Потерянный рай». Шведский дирижер Ульф Ваденбрандт явно освоился, став более плотно взаимодействовать как с музыкантами, так и с публикой, которой периодически демонстрировал рокерскую «козу» и обворожительную улыбку. Он то и дело покидал свой подиум, танцуя и братаясь с «арийцами», но не забывая при этом и о своих прямых обязанностях.

Московский концерт состоялся через неделю после питерского шоу. Пафосный и несколько гламурный «Крокус» для «Арии» был своего рода вызовом. Собрать второй раз почти девятитысячный зал, да еще через считанные месяцы после аналогичного концерта – серьезное испытание. Сможет ли «Ария» вновь доказать, что группа сейчас находится в великолепной форме и по-прежнему может интересовать публику не только в связи со своим юбилеем – вот вопрос, который интересовал с момента анонса этого шоу. Но все треволнения оказались напрасными, «Ария» с легкостью многократного олимпийского чемпиона, почти играючи, взяла эту планку. Зал «Крокуса» был забит до отказа, причем даже представителям СМИ пришлось смотреть шоу с балконов, так как свободных мест в партере просто не было.

Петр Мамонов (65-летие в Театре эстрады, 14 апреля)

Петр Николаевич любит и умеет удивлять, поражать, шокировать. Причем со стороны кажется, что он к этому не прилагает ровным счетом никаких усилий. На коцнерте он представил аудиовизуальную постановку «Приключения Незнайки» по детской книге Николая Носова. Непринужденно пританцовывая в стиле твисты, Мамонов музыкантов без видимых усилий воспроизводил наизусть (!!) целые главы из книги. Да еще при этом умудрялся как-то взаимодействовать со своими музыкантами! Стоит, например, клавишник, играет, скрючился, бедный, в три погибели, а Петр Николаевич ему кричит: «Спасибо, Гусля!». Фрагменты из «Незнайки» перемежались на концерте с уже знакомыми новыми песнями про аэромобиль и похороны. Изредка Мамонов принимался декламировать пейзажные стихотворения («Зимы холодное начало сегодня в дверь мою внезапно постучало»). А под соло на трубе маэстро вдруг надел шлем и боксерские перчатки и сошелся в азартном спарринге с грушей. Казалось бы, чего бы боле, но Петр Николаевич нашел, чем еще удивить своих почитателей. Объявив очередной шедевр, который «еще практически никто не слышал» (под условным названием «Николай»), он выдал под акустическую гитару эпическую историю о бандите, наводившем ужас на целый город. Герой его сначала спас, потом убил – и над могилой отморозка отчего-то засияла тусклая звезда.

SEREBRO (клуб RED, 21 июля)

Фото пресс-службы группы Serebro

Народу на крыше набилось уйма. Заявив, что давно не видела такого количества публики, Ольга Серябкина поинтересовалась, готовы ли ее поклонники заряжаться на час или на дольше, после чего пообещала идти с ними до конца. В итоге концерт продлился немногим более часа, и на бис девушки выйти не удосужились. Выступление показало, что Серябкина — стопроцентная фронтвумен, великолепно работающая с залом и с коллегами по сцене. Закатывая глаза, она корчила обольстительные рожицы, следила за тем, чтобы народ во всех точках клуба вел себя активно и несколько раз порывалась сигануть толпу. Порыв, однако, сдержала, и ограничилась несколькими рукопожатиями да «обнимантами-целовантами». Во время эпатажной «Sexy Ass» Серябкина оценивающе осматривала «пятые точки» своих согруппниц Кати и Полины, придирчиво шлепала по ним, но давала народу понять, что в целом госприемку прошли все. Несколько раз девушки разделялись на два лагеря и имитировали между собой кровавые разборки. Сет «Серебра» сопровождался участием живых музыкантов — гитариста, клавишника и барабанщика. Зачем они нужны, было не вполне понятно, поскольку звук был настолько пластмассовым и синтетическим, что можно было бы обойтись и минусовкой. И лишь в финальной «Маме Любе» партия гитары была более-менее ощутимой.

Валерий Леонтьев (сольный концерт на фестивале «Славянский базар» в Витебске 16 июля)

Фото: Евгений Николаев и Роман Родин (WorldPodium)

Певец заполнял собою каждое мгновение сценического времени и ни разу не скатившись в кич или безвкусицу. Органичен он даже в рискованном плаще с бесконечными развевающимися полами, гипертрофированным воротником и немыслимыми крыльями, припасенным для песни «Маргарита». Старых и новых песен в программе было примерно поровну. Леонтьев явно заботился одновременно о выстраивании некоей ретроспективы и репутации всегда модного исполнителя, регулярно обновляющего свой репертуар. К первой категории относилась «Три минуты», некогда написанная Раймондом Паулсом. Вторая - «Встань и иди» - казалась своеобразным ответом на древние и наивные произведения «Зеленый свет» и «Гиподинамия»: мол, доблесть не в том, чтобы постоянно суетиться и быть в тренде, а том, чтобы себя превозмогать. Такие темповые вещи, как рок-н-ролльная «Дело вкуса» зримо демонстрировали, что Леонтьев — в потрясающей форме. Особенно когда он надевал обтягивающие зачаточного рода футболки, оголяя накачанный, загорелый и татуированный торс. Продуманной драматургией отличался номер «Кабаре». Прежде, чем исполнить эту вещь, Леонтьев изрядно потомил зрителей, пытаясь затянуть то «Выхожу один я на дорогу», то «Памяти Карузо». Подоспевшие танцоры показали запоминающуюся сценку, ловко орудуя тростью, папиросой, веером и подносом, а потом как бы в бессилии упали на заблаговременно вынесенный на сцену диван. Последовал их примеру и Леонтьев, попутно чмокнув расположившуюся рядом с ним танцовщицу в грудь.



Максим Дунаевский (ВДНХ, 23 июля)

Фото: Наталья Ступникова/km.ru

Помимо Дунаевского в программе концерта значились бессменный Михаил Боярский и обаятельный Дмитрий Харатьян. И, конечно же, все действо стартовало с самого узнаваемого трека — заглавной темы российских «Трех Мушкетеров», песни «Пара-пара-парадуемся». Кажется, что Боярский буквально законсервировался. Шутка-ли, всего через два года фильму «Д’Артаньян и три мушкетера» стукнет 40 лет. А голос все тот же. Закроешь глаза, и воскресают кадры из любимого с детства телефильма. Женские партии в песнях Дунаевского в этот вечер исполняла набирающая популярность певица, участница проектов «Голос» и «Народный артист» Ангелина Сергеева. Ей пришлось «перевоплощаться» в цыганку, Забаву, героиню фильма «Карнавал» и даже Мату Хари. Как позже прокомментировал это Харатьян, для артиста нет большей радости, чем играть разных героев. В своем блоке он был немногословен. Но он напомнил публике о годовщине смерти Владимира Высоцкого, посвятив ему исполнение песни «Где ты, июль?» из кинофильма «Зеленый фургон» (1983). Харатьян рассказал, что когда-то Высоцкий лично хотел снять этот фильм, однако его преждевременная смерть помешала ему дебютировать в качестве режиссера.

Фабио Мастранджело (Концерт «Безумные танцы» при участии симфонического оркестра Москвы «Русская филармония», ВДНХ)

Фото: Наталья Ступникова/km.ru

Имя Мастранджело хорошо знакомо российским ценителям классической музыки. Дирижер, родившийся в Италии, с начала 2000-х годов работает и живет в России. Пожалуй, одним из наиболее весомых достижений маэстро — оперный фестиваль «Опера — всем», который с успехом проходит в Санкт-Петербурге уже более пяти лет. Программа «Безумные танцы» - совместное детище Мастранджело и Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония». Она появилась около двух лет назад, постоянно меняясь. По признанию самого маэстро, она живет своей отдельной жизнью, какие-то произведения со временем исчезают из нее, какие-то появляются. Теперь дирижер считает, что найден оптимальный баланс. Наблюдая за работой итальяно-российского маэстро в Зеленом театре, ловишь себя на мысли, будто он буквально рисует звуками. Взмах руки или дирижерской палочки – как мазок кистью на белом холсте. И вот уже отдельные звуки складываются в совершенно определенные визуальные образы, начинается беседа музыки и слушателя. И, по сути, тут не нужно никакое визуальное обрамление, оно, в случае Мастранджело будет скорее раздражать, нежели помогать слушателю. Возможно, это и есть танец – тот самый, немного «безумный». Равель, Хачатурян, де Фалья, Верди, Бородин — может показаться, что это совершенно неудобоваримая смесь для одного концерта. Ан нет, каждое произведение совершенно органично перетекает из одного в другое. Своеобразной «фишкой» «Безумных танцев» является трио балалаечников, исполняющие «Чердаш» Витторио Монти и «Шмелиное буги» - оригинальная интерпретация «Полета шмеля» Римского-Корсакова. Пожалуй, этот номер сумел по-настоящему впечатлить публику, которая уже после концерта довольно активно обсуждала именно это.

Денис Мацуев (Фестиваль «Вдохновение», ВДНХ)

Фото: Наталья Ступникова/km.ru

Заключительный концерт фестиваля «Вдохновение» открылся «Половецкими плясками» Бородина, сопровождаемый концептуальным видеорядом. Видео было неотъемлемой частью этого концерта, тщательно продуманный и созданный под каждое произведение видеоряд позволял зрителям погрузиться в музыку. И даже Денис Мацуев со своими музыкантами, с любопытством взирал на плавно меняющиеся картинки во время своего выступления.

Именитый скрипач Вадим Репин исполнил вместе с оркестром произведения Сен-Санса и Сарасате. Апофеозом концерта, разумеется, стало выступление Дениса Мацуева, который сыграл знаменитую «Рапсодию в стиле блюз» Гершвина. Экспрессия знаменитого пианиста несколько разогнала то задумчивое настроение, в которое публику погрузили предыдущие произведения. Разумеется, провожали маэстро со сцены бурными овациями.

Борис Гребенщиков SYMPHONIA (концерт с оркестром «Глобалис» в «Крокус Сити Холле» 3 декабря)

Три года назад вышел симфонический сингл БГ «Фавн», но массовой презентации этого релиза так тогда и не случилось. И вот, наконец, в «Крокусе» 3 декабря многие пробелы, включая этот, были восполнены. SYMPHONIA наглядно доказала, что возможность оркестровых аранжировок потенциально заложена даже в тех песнях БГ, которые записывались минимальным составом. Взять шедшую вслед за «Интро» «Сирин, Алконост, Гамаюн». На «Русском альбоме» она звучала довольно аскетично (правда, с трубой Вячеслава Гайворонского, который принял участие и в концерте в «Крокусе»). Теперь же оркестр развернулся в полную мощь, открывая, в казалось бы изученных вдоль и поперек проигрышах неизведанные глубины. По замыслу лидера «Аквариума», концерт был поделен на три смысловых блока. Сначала пелось об «общественном» - в «Очарованном тобой», «Лошади белой», «Деле Мастера Бо» и «Письмах из хрустального захолустья». Затем — перед «Цветами Йошивары» - БГ предложил перейти к «личному». К этой категории относились также «Stella Maris» (ознаменовавшая конец первого отделения), «Голубиное слово», «Небо цвета дождя» и инструментальная композиция. Перед «Ногой Судьбы» Гребенщиков возвестил о начале блока «эпических песен». Когда-то он признавался, что альбом «Сестра Хаос», куда она и входит, является сборником современных псалмов, так что логика была вполне ясна. В смысловом отношении к ней примыкали «Туман над Янцзы» и «Феечка». Под под занавес был сыгран эпический «Фавн», и Гребенщиков совершенно верно заметил, что ради этого все сегодня, по большому счету и собрались.

«Алиса» (концерт в честь дня рождения Константина Кинчева в клубе YoataSpace, 18 декабря)

Фото: Дмитрий Локтев/alisa.net

За полгода до выхода нового альбома «Алисы» «Эксцесс» — в апреле этого года — у Константина Кинчева случился инфаркт. В июне было решено прибегнуть к народному акционированию «Эксцесса» и в результате удалось собрать более 11-ти миллионов рублей вместо 4-ёх запланированных. Каждый этап краудфандинговой компании сопровождался повышенным вниманием со стороны «алисоманов» и всех сочувствующих. К тому же вплоть до ноября коллектив не играл концертов, и было понятно, что на презентациях будет ажиотаж. Московский клуб Space Moscow 11 ноября оказался не очень готов к такому наплыву посетителей. Низкая пропускная способность заведения, непосредственная близость гардероба к входным дверям, своеобразная планировка зала, затрудняющая со многих точек обзор сцены, немного омрачили восприятие концерта. Зато в YotaSpace были сплошные позитив и раздолье. «Алиса» не только сыграла материал из «Эксцесса» («Дайте каплю огня», «Емеля» и др.), но и показала несколько номеров миз своего предыдущего альбома «Цирк», а также раритеты, вроде «Соковыжимателя». Слава Богу. Константин Кинчев, судя по всему, вернулся в былую форму. Его энергия била ключом, а благодушное настроение позволяло гасить вспыхивающие конфликты в зачатки (так, ближе к концу выступления он мигом разнял сцепившихся было перед сценой охранника и зрителя). Под занавес лидер «Алисы» поздравил всех с наступающим, 2017-м и пожелал, чтобы все тяготы високосного года остались в прошлом. Новогоднее настроение усиливали установленные по краям сцены красно-черные ёлки, а также Дед Мороз, распыливший в зале конфетти во время барабанного соло Андрея Вдовиченко.