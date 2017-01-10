Барду Александру Новикову изменена мера пресечения

В отношении знаменитого барда Александра Новикова избрана новая мера пресечения. Следователи заменили домашний арест музыканта на подписку о невыезде, сообщает РИА Новости.

В середине декабря суд Екатеринбурга постановил поместить Новикова под домашний арест до 22 февраля 2017 года в рамках уголовного дела о хищении средств во время строительства коттеджного поселка «Бухта Квинс».

Однако в конце декабря защита барда обжаловала это решение суда и после чего была избрана новая мера пресечения — подписка о невыезде. Новиков должен отчитываться перед следователем обо всех своих перемещениях.

Новиков обвиняется в мошенничестве с деньгами пайщиков жилого комплекса «Бухта Квинс» на 35,6 миллиона рублей. Дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») было возбуждено осенью 2015 года.