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Барду Александру Новикову изменена мера пресечения

19:05 10.01.2017
Александр Новиков. Фото с сайта a-novikov.ru
Александр Новиков. Фото с сайта a-novikov.ru

В отношении знаменитого барда Александра Новикова избрана новая мера пресечения. Следователи заменили домашний арест музыканта на подписку о невыезде, сообщает РИА Новости.

В середине декабря суд Екатеринбурга постановил поместить Новикова под домашний арест до 22 февраля 2017 года в рамках уголовного дела о хищении средств во время строительства коттеджного поселка «Бухта Квинс».

Однако в конце декабря защита барда обжаловала это решение суда и после чего была избрана новая мера пресечения — подписка о невыезде. Новиков должен отчитываться перед следователем обо всех своих перемещениях.

Новиков обвиняется в мошенничестве с деньгами пайщиков жилого комплекса «Бухта Квинс» на 35,6 миллиона рублей. Дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») было возбуждено осенью 2015 года.

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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10.01.2017, 23:49
Гость: много соблазнов

Высоцкий в наше время наверное тоже бы сидел.
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