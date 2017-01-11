]]> ]]>
Главная Музыка Новости

В России может появиться новая организация по защите авторских прав

13:59 11.01.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

В конце января текущего года в России может появиться новая общественно-государственная организация по защите авторских прав, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что новая организация призвана в первую очередь «следить за порядком» в сфере авторских прав. В частности обеспечить дополнительный контроль, а не стать еще одним посредником между правообладателями и пользователями.

Еще в августе 2015 года президент Владимир Путин поручил сделать работу организаций по коллективному управлению правами прозрачной. К осени 2016 года Минэкономразвития предложило передать сферу управления авторскими правами новой госорганизации. Предполагалось, что новая организация будет сама управлять правами.

Согласно новому проекту, организация будет следить за аккредитованными организациями в сфере управления правами. При этом все действующие на текущий момент организации по коллективному управлению правами, включая Российское авторское общество, сохранят свои полномочия.

Также планируется внести поправки к Гражданскому кодексу и Кодексу об административных правонарушениях. В частности предлагается внести несколько положений: личный кабинет правообладателя, где тот сможет узнать размер собранного вознаграждения и удержанных сумм; аудит годовой отчетности организаций по коллективному управлению правами и их фондов; наблюдательные советы в ОКУП с представителями госорганов и правообладателей.

Темы: Борьба за соблюдение авторских прав в России, Авторское право в мире шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.01.2017, 15:32
kiril

а в организации будут сидеть богоизбранные которые будут тырить изобретения русских и потом на весь вещать какие они умные, талантливые и изобретательные, что уже было есть и скорее всего будет. И никчемные "изобретения" своих проталкивать(типа нано-асфальта Нанотолия). Так, что идея организации уже мертвая.
11.01.2017, 14:44
та отож,

стадионы, контроль, только бы не заводы.
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.