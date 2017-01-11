В России может появиться новая организация по защите авторских прав

В конце января текущего года в России может появиться новая общественно-государственная организация по защите авторских прав, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что новая организация призвана в первую очередь «следить за порядком» в сфере авторских прав. В частности обеспечить дополнительный контроль, а не стать еще одним посредником между правообладателями и пользователями.

Еще в августе 2015 года президент Владимир Путин поручил сделать работу организаций по коллективному управлению правами прозрачной. К осени 2016 года Минэкономразвития предложило передать сферу управления авторскими правами новой госорганизации. Предполагалось, что новая организация будет сама управлять правами.

Согласно новому проекту, организация будет следить за аккредитованными организациями в сфере управления правами. При этом все действующие на текущий момент организации по коллективному управлению правами, включая Российское авторское общество, сохранят свои полномочия.

Также планируется внести поправки к Гражданскому кодексу и Кодексу об административных правонарушениях. В частности предлагается внести несколько положений: личный кабинет правообладателя, где тот сможет узнать размер собранного вознаграждения и удержанных сумм; аудит годовой отчетности организаций по коллективному управлению правами и их фондов; наблюдательные советы в ОКУП с представителями госорганов и правообладателей.