Российский олимпийский призер выпустит дебютный альбом

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 гимнаст Иван Стретович анонсировал выход дебютного музыкального альбома, сообщает портал «НГС. Новости. Новосибирск».

Спортсмен увлекается рэп-музыкой и это хобби вылилось в альбом, получивший название «Janga-Ianga». Работа над релизом заняла порядка трех месяцев. Всего в альбом вошло шесть треков, которые записывались в разных городах, включая Новосибирск и Баку.

По словам Стретовича, особого смысла в названии альбома искать не стоит. Автором всех текстов выступил сам гимнаст, а вот музыку написали разные битмейкеры. Альбом будет представлен слушателям и поклонникам спортсмена в социальной сети ВКонтакте в конце января.

Иван Стретович начал заниматься спортивной гимнастикой с 6 лет. В 2016 году он завоевал серебряную медаль Игр XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро в командном первенстве.