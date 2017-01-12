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СБУ подтвердила отсутствие запрета на въезд в отношении Димы Билана

12:49 12.01.2017
Дима Билан © KM.RU, Наталья Ступникова
Дима Билан © KM.RU, Наталья Ступникова
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Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что в отношении российского певца Димы Билана не действуют какие-либо ограничения на въезд в страну.

Об этом сообщает издание «Обозреватель», опубликовавший официальный ответ СБУ на свой запрос о том, применялись ли какие-либо меры по отношению к гражднаину России Диме Билану в связи с «его антиукраинской позицией».

В ответном документе сообщается, что в отношении указанного артиста не действует постановление о запрете ему въезда на Украину. Издание отмечает, что в марте 2016 года Билан принимал участие в концерте на Васильевском спуске в честь присоединения Крыма к России.

Ранее крымскотатарский телеканал ATR попросил обнародовать стоп-лист российских деятелей культуры, в отношении которых действует постановление о запрете въезда на Украину. Также в рамках «предотвращения возможных провокаций во время подготовки и проведения международного конкурса Евровидение-2017 со стороны России» телеканал предложил добавить в стоп-лист еще 17 российских представителей шоу-бизнеса.

«Это касается некоторых представителей Российской Федерации, открыто поддерживающих незаконную аннексию Крыма и военный конфликт на востоке Украины, нарушивших порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины, и, которые, возможно, войдут в состав российской делегации, или планируют приехать в качестве гостей», - говорилось в обращении телеканала к СБУ.

В частности в «черный список» предложено внести Филиппа Киркорова, Тимати, Сергея Шнурова, Сергея Лазарева, Николая Баскова, Александр Розенбаума, Валерия Кипелова, Диму Билана, Стаса Пьеху, Владимира Преснякова-младшего, Жасмин, Нюшу.

СБУ по состоянию на начало 2017 года запретила въезд в страну 140 российским деятелям культуры, по мнению ведомства, угрожающих национальной безопасности страны. Среди них актер Михаил Боярский, певцы Олег Газманов и Иосиф Кобзон.

Темы: Россия, Украина, Евровидение, Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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12.01.2017, 20:02
))) буратины

воюют против папы Карло, повалили все его памятники.
А считают, что воюют с русскими солдатами.
ПРИДУРОК, если бы началась война, среди ваших ушлепков, способных стрелять в русского солдата, не найдется и сотни отмороженных смертников.
12.01.2017, 16:46
из киева

Что будет - никто знать не может. Пока мы без вас вполне справляемся со своими проблемами, главной из которых является ваша агрессия против нашей страны. Уверен - отобьемся.
12.01.2017, 16:33
одного не понимаю:

почему тупорылые американские холуи клоунов к себе не впускают?
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