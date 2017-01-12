Аналитики предрекают продолжение роста спроса на виниловые пластинки

Интерес к виниловым пластинкам со стороны меломанов продолжит расти, сообщает издание Financial Times со ссылкой на материалы, предоставленные консалтинговой компанией Deloitte.

Аналитики заявляют, что продажи виниловых музыкальных носителей в 2017 году могут вернуться к показателям 1980-х годов и достичь отметки в миллиард долларов. По их словам наступивший год покажет максимальный рост в этом секторе с прибылью в размере от 800 до 900 миллионов долларов.

Рост продаж пластинок вызван модой на винил среди меломанов. Именно поэтому исследователи утверждают, что говорить о возрождении виниловых музыкальных носителей не стоит. «Это не возрождение, а временная вспышка», - говорят они.

Издание также отмечает, что 2016 год показал наивысшую прибыль от продаж пластинок в Великобритании за последние 25 лет.