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Аналитики предрекают продолжение роста спроса на виниловые пластинки

15:43 12.01.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Интерес к виниловым пластинкам со стороны меломанов продолжит расти, сообщает издание Financial Times со ссылкой на материалы, предоставленные консалтинговой компанией Deloitte.

Аналитики заявляют, что продажи виниловых музыкальных носителей в 2017 году могут вернуться к показателям 1980-х годов и достичь отметки в миллиард долларов. По их словам наступивший год покажет максимальный рост в этом секторе с прибылью в размере от 800 до 900 миллионов долларов.

Рост продаж пластинок вызван модой на винил среди меломанов. Именно поэтому исследователи утверждают, что говорить о возрождении виниловых музыкальных носителей не стоит. «Это не возрождение, а временная вспышка», - говорят они.

Издание также отмечает, что 2016 год показал наивысшую прибыль от продаж пластинок в Великобритании за последние 25 лет.

Темы: Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки
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Комментарии читателей
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12.01.2017, 17:31
«Это не возрождение, а временная вспышка»

Совершенно согласен.
11 лет отпахал звукорежиссером.
Не так давно посетил MHES-2016 (Moscow Hi-End Show).
Послушал на нескольких экспозициях винил. Что могу сказать?
Никакой ностальгии от шума дорожки, щелчков и тресков не ощутил. Это, скорее, для мазохистов.
Нормально сделанный DVD-Audio или SACD (192 или 96/24) звучат, на мой взгляд, лучше. О соотношении сигнал/шум тихо молчу.
А, если еще и многоканальный - вообще никакого сравнения.
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