Иеромонах Фотий из «Голоса» уличил современных людей в суетности и близорукости

Прошел год с момента победы иеромонаха Фотия (Мочалова) в шоу «Голос»

За это время жизнь батюшки стала более насыщенной, приобретя иной ритм. «Много концертов, новых знакомств, - рассказал он изданию teleprogramma.pro. – Также я принимаю участие в богослужениях в нашем монастыре или в тех местах, куда меня приглашают с концертом, — это может быть отдаленная епархия. Принципиально ничего не изменилось, кроме того, что я теперь имею возможность побывать в разных городах России. Об этом я давно мечтал. Ну и, конечно, меня часто узнают на улице, в магазинах и других общественных местах».

Иеромонах Фотий заверил, что проблем с монастырским священноначалием после вхождения в шоу-бизнес у него нет. «Никаких плохих последствий для меня, к счастью, не было, да и не могло быть, - сказал он. – Ведь Патриарх так мудро высказал свою точку зрения, после чего у наместника монастыря просто не осталось вопросов. Никто на меня косо не смотрит, все замечательно. Были моменты, высказанные отцом Пафнутием, но они не имеют ничего общего с реальностью. Это была дезинформация. Либо кто-то ему сказал так, либо он так сам заключил, но, чтобы ко мне никто не подходил на исповедь, это нонсенс».

Триумфатор «Голоса» также развеял слухи о том, что к нему, якобы, никто не подходит на исповедь: «Такого никогда не было и не может быть. Другое дело, когда в будние дни у нас крайне мало прихожан в монастыре, многие успевают поисповедаться у других священников — не потому, что не доверяют именно мне, а потому что они давние чада других отцов».

Обложка неофициального альбома иеромонаха Фотия

Приз за победу в телешоу – автомобиль «Лада» - пошел иеромонаху Фотию впрок. «На машине, конечно, езжу и удивляюсь нашему автопрому, - сказал он. – Очень хорошая бюджетная машина! Я ничего не перевожу на ней, просто путешествую».

Победив в «Голосе», иеромонах Фотий должен был выпустить диск. Таким релизом стал альбом «Романсы». «Мы выдержали некую грань между душевной и духовной лирикой и постарались дать этой музыке новое дыхание, - рассказывает об этом замысле он. – Это отражается в особом исполнении, где важнее не сухой академизм вокала, а слово и подача смысла. Современные исполнители практически не берутся за произведения такого уровня — не потому что они отжили свой срок, у этой музыки нет срока годности и старения. Песни на музыку классических композиторов — Чайковского, Глинки, Даргомыжского, Римского-Корсакова, Рахманинова. Все говорит о том, что это высокоинтеллектуальная музыка и тончайшая материя, с которой нужно обращаться бережно и максимально ответственно. Надеюсь, получилось настоящее произведение искусства».

Обложка альбома «Романсы»

Рассуждая о проблемах современного человека, батюшка говорит: «Современный человек должен стремиться к честности и доброте. Не избегать юмора. А еще он не должен быть мелочным. Как только радиус его внимания и озабоченности сужается до непозволительного минимума, человек становится суетным, близоруким и недалеким. Он сам себя и других лишает широты восприятия мира, перебирает камушки и просеивает песок на берегу огромного океана».

