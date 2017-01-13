Выпущен сборник песен, посвященный Жанне Фриске

Российское подразделение онлайн-сервиса iTunes выпустило цифровой релиз, посвященный певице и актрисе Жанне Фриске.

Альбом под названием «Жанна Фриске — Я рядом!» состоит из 23 треков, записанных звездами российской эстрады. В трек-лист вошли песни в исполнении Филиппа Киркорова, Владимира Преснякова, Анны Семенович, Димы Билана и других коллег и друзей артистки по сцене.

Открывает альбом дуэт Джигана и Жанны Фриске «Ты рядом». Вошла в пластинку и песня близкой подруги Жанны Ольги Орловой «Прощай, мой друг», написанная Максимом Фадеевым.

О том, будет ли выпущен данный альбом на физическом носителе, пока не сообщается.

Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с опухолью головного мозга.