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Выпущен сборник песен, посвященный Жанне Фриске

13:58 13.01.2017

Российское подразделение онлайн-сервиса iTunes выпустило цифровой релиз, посвященный певице и актрисе Жанне Фриске.

Альбом под названием «Жанна Фриске — Я рядом!» состоит из 23 треков, записанных звездами российской эстрады. В трек-лист вошли песни в исполнении Филиппа Киркорова, Владимира Преснякова, Анны Семенович, Димы Билана и других коллег и друзей артистки по сцене.

Открывает альбом дуэт Джигана и Жанны Фриске «Ты рядом». Вошла в пластинку и песня близкой подруги Жанны Ольги Орловой «Прощай, мой друг», написанная Максимом Фадеевым.

О том, будет ли выпущен данный альбом на физическом носителе, пока не сообщается.

Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с опухолью головного мозга. 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Шоу-бизнес
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