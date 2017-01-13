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Трагически погибла экс-участница группы «Лицей»

16:18 13.01.2017
Жанна Роштакова. Фото @roshtakovazhanna/Instagram
Жанна Роштакова. Фото @roshtakovazhanna/Instagram

Во Владивостоке на 34-м году жизни скоропостижно скончалась одна из экс-солисток группы «Лицей» Жанна Роштакова.

О смерти артистки в своем блоге в Instagram написал певец Прохор Шаляпин. По его словам, Жанна скончалась буквально через несколько часов после телефонного разговора с ним.

«В понедельник мне позвонила друг моей юности - Жанна Роштакова, которая переехала во Владивосток несколько лет тому назад и решила вернуться обратно в Москву на ПМЖ. Несколько часов назад мне сообщили, что Жанны не стало. Через несколько часов после нашего разговора.. В 33 года», - написал музыкант.

Позже изданию «Дни.ру» Шаляпин рассказал, что причиной смерти стал бытовой несчастный случай. Девушка принимала ванну, и ей на голову упала полка. Так как в доме никого больше не было, своевременную помощь ей оказать не смогли. Тело певицы обнаружили лишь спустя сутки.

Жанна Роштакова - лауреат Всемирной молодежной премии «Хрустальная нота» (1997). Победитель конкурса старшей вокальной категории «Утренняя Звезда» (1999) в Юрмале. Победитель конкурса «Зажги свою звезду» (2000) в Москве. Участница отборочного тура конкурса «Юрмала – новая волна» (2003), некоторое время была солисткой в группе «Лицей». Член Международной Ассоциации деятелей эстрады Москвы. В репертуаре вокалистки – песни на пяти языках мира: русский, украинский, английский, испанский, итальянский.

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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13.01.2017, 18:30
Гость: яр

голимая заказуха...
13.01.2017, 18:18
Гость: непонятно, на каком языке

а кто такие Скомрахи?
13.01.2017, 17:43
Гость: Скомрахов, аще и крещены бывали,

на погосте не хоронили, токмо на скудельных кладбищах, яко отбросы.
Все комментарии (5)
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