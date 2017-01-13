]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Суд отклонил жалобу Первого канала в отношении штрафа за песню в «Голосе»

16:42 13.01.2017
Раймонд Паулс. Фото с сайта kinopoisk.ru
Раймонд Паулс. Фото с сайта kinopoisk.ru
Материалы по теме:

Девятый Арбитражный аппеляционный суд отклонил жалобу «Первого канала» о взыскании 100 тысяч рублей за размещение на канале YouTube фрагмента шоу «Голос» с песней Раймонда Паулса, сообщает РАПСИ.

В октябре 2016 года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск ЗАО «СБА Мьюзик Паблишинг», входящего в Warner Music, о взыскании 100 тысяч рублей за использование композиции «Я тебя рисую» авторства Раймонда Паулса в шоу «Голос». Истцы требовали взыскать с ответчика 500 тысяч рублей.

Тяжба между «Первым каналом» и ЗАО «СБА Мьюзик Паблишинг» длится с ноября 2015 года. Предметом разногласий стал видеоролик, размещенный на официальном канале шоу «Голос» на YouTube «Интарс Бусулис. «Я тебя рисую». Нокауты. Голос. Сезон 3». Авторство композиции принадлежит Раймонду Паулсу, а исключительная лицензия — истцу.

Первые суды по этому делу встали на сторону «Первого канала», однако истцам удалось обжаловать эти решения и в итоге суд постановил взыскать с ответчика 100 тысяч рублей. При этом суд по интеллектуальным правам отклонил подобные иски к «Первому каналу» со стороны ЗАО «СБА Мьюзик Паблишинг» в отношении других песен Раймонда Паулса, в том числе «Миллион алых роз», за использование в программах «Две звезды» и «Достояние Республики».

Темы: Борьба за соблюдение авторских прав в России, Авторское право в мире шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.01.2017, 17:55
Гость: 1-й канал

это все лица национальности Эрнста, из КВН?
13.01.2017, 17:47
Гость: Petras

это на котором свахи да трясуны грязным бельЕм работают?
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.