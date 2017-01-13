Суд отклонил жалобу Первого канала в отношении штрафа за песню в «Голосе»

Девятый Арбитражный аппеляционный суд отклонил жалобу «Первого канала» о взыскании 100 тысяч рублей за размещение на канале YouTube фрагмента шоу «Голос» с песней Раймонда Паулса, сообщает РАПСИ.

В октябре 2016 года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск ЗАО «СБА Мьюзик Паблишинг», входящего в Warner Music, о взыскании 100 тысяч рублей за использование композиции «Я тебя рисую» авторства Раймонда Паулса в шоу «Голос». Истцы требовали взыскать с ответчика 500 тысяч рублей.

Тяжба между «Первым каналом» и ЗАО «СБА Мьюзик Паблишинг» длится с ноября 2015 года. Предметом разногласий стал видеоролик, размещенный на официальном канале шоу «Голос» на YouTube «Интарс Бусулис. «Я тебя рисую». Нокауты. Голос. Сезон 3». Авторство композиции принадлежит Раймонду Паулсу, а исключительная лицензия — истцу.

Первые суды по этому делу встали на сторону «Первого канала», однако истцам удалось обжаловать эти решения и в итоге суд постановил взыскать с ответчика 100 тысяч рублей. При этом суд по интеллектуальным правам отклонил подобные иски к «Первому каналу» со стороны ЗАО «СБА Мьюзик Паблишинг» в отношении других песен Раймонда Паулса, в том числе «Миллион алых роз», за использование в программах «Две звезды» и «Достояние Республики».