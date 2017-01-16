Анастасия Стоцкая подтвердила слухи о своей беременности

Певица Анастасия Стоцкая подтвердила информацию о своей беременности.

В своем блоге в соцсети Instagram артистка опубликовала фотогрфию, перестав скрывать округлившийся живот.

«Счастье женщина не может скрывать бесконечно.. Вот и скоро вылупится мой птенчик», - подписала снимок певица. Она также добавила, что в феврале еще продолжит выходить на сцену, возможно некоторые концерты она еще будет в состоянии отработать в марте, но а далее Стоцкая планирует уйти в декретный отпуск.

Слухи о беременности Анастасии Стоцкой появились еще в декабре 2016 года. Друзья артистки подтвердили эту информацию, однако она сама предпочитала хранить молчание.

Для певицы это будет второй ребенок. Стоцкая и ее супруг Сергей воспитывают пятилетнего сына Александра.