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Анастасия Стоцкая подтвердила слухи о своей беременности

12:02 16.01.2017
Анастасия Стоцкая © KM.RU, Наталья Ступникова
Анастасия Стоцкая © KM.RU, Наталья Ступникова

Певица Анастасия Стоцкая подтвердила информацию о своей беременности.

В своем блоге в соцсети Instagram артистка опубликовала фотогрфию, перестав скрывать округлившийся живот.

«Счастье женщина не может скрывать бесконечно.. Вот и скоро вылупится мой птенчик», - подписала снимок певица. Она также добавила, что в феврале еще продолжит выходить на сцену, возможно некоторые концерты она еще будет в состоянии отработать в марте, но а далее Стоцкая планирует уйти в декретный отпуск.

Слухи о беременности Анастасии Стоцкой появились еще в декабре 2016 года. Друзья артистки подтвердили эту информацию, однако она сама предпочитала хранить молчание.

Для певицы это будет второй ребенок. Стоцкая и ее супруг Сергей воспитывают пятилетнего сына Александра. 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Знаменитости и популярные персоны, Семья и брак в мире искусства и шоу-бизнеса, Беременность и роды
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Комментарии читателей
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16.01.2017, 20:22
Гость: ЫЕК

А У МЕНЯ КОШКА ЗАБЕРЕМЕНЕЛА...Я МОГУ ОБ ЭТОМ СООБЩИТЬ ВСЕЙ РОССИИ?
16.01.2017, 15:26
Гость: Куда смотрел продюсер?

Не уберегли Настю, не отбились от Серёги! Теперь всем шоубизнесовским миром будем стирать пелёнки, качать колыбельку, петь "баю-баюшки-баю".
А на чьей совести будут сопли-капризы, воспитание малыша? Но сейчас Настю тревожить ни-ни, она должна спокойно родить. А потом она сама со всеми разберётся! Готовьтесь.
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