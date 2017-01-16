Экс-участники ансамбля Александрова заявили о готовности вернуться в него

Некоторые бывшие участники Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова могут вернуться в коллектив, чтобы заменить погибших артистов. Об этом РИА Новости рассказал солист коллектива Вадим Ананьев.

Он пояснил, что в катастрофе ту-154 погибли в основном певцы и участники танцевальной группы. Желающие прийти им на замену есть. В их числе и те, кто ранее уже работал в коллективе.

Агентство уточняет, что набор солистов, артистов хора и балета в ансамбль будет производится посредством конкурса, который стартует 19 января.

При крушении самолета Ту-154 Минобороны России 25 декабря погибли 92 человека. Из них 64 – артисты ансамбля имени Александрова. Похороны большинства жертв катастрофы прошли 16 января.

