Виктория Бекхэм сорвала реюнион-тур Spice Girls

Экс-участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм сорвала планы своих бывших коллег в отношении мирового тура.

Как пишет The Sun, бывшая певица, а ныне успешный дизайнер наняла адвокатов, которые направили остальным экс-вокалисткам Spice Girls письма, в которых девушкам запрещается исполнять песни группы.

Этот ультиматум поставил крест на возможном турне, который по оценкам экспертов мог принести порядка 10 миллионов фунтов стерлиногов.

«Девушки опустошены. Виктория была частью их жизни, а теперь она использует адвокатов, чтобы помешать их возвращению», - цитирует издание свой анонимный источник из окружения бывших участниц Spice Girls.

Слухи о возможном реюнионе Spice Girls циркулируют уже несколько лет. Однако Виктория Бекхэм а за ней и Мел Си отказались от участия в реюнион-туре. После чего оставшиеся трое исполнительниц Мел Би, Эмма Бантон и Джери Холлиуэлл объявили о создании группы GEM и занялись записью нового материала.

Осенью 2016 года одна из записей попала в Сеть и вызвала неоднозначную реакцию со стороны поклонников Spice Girls. Отмечается, что именно это стало причиной агрессивных мер, принятых Бекхэм. По ее мнению, девушки должны исполнять только собственный материал, а не сочетать его с песнями Spice Girls. Она считает, что подобные выступления скажутся на репутации ее бывшей группы.

«Виктория настроена очень серьезно в отношении того, чтобы девушки не использовали наследие Spice Girls для продвижения нового материала, который может повредить наследию группы», - добавил источник издания.