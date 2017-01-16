Дэвид Боуи и Леонард Коэн посмертно номинированы на Brit Awards 2017

Организаторы престижной музыкальной британской премии Brit Awards объявили список номинантов.

Посмертно награду могут получить британский музыкант Дэвид Боуи и американский певец Леонард Коэн.

Боуи фигурирует в категории «Лучший британский исполнитель». Конкуренцию ему составляют Крейг Дэвид, рэперы Skepta и Kano, а также соло певец Майкл Киванука. В свою очередь Коэн попал в номинацию «Лучший международный исполнитель», где также фигурируют имена Бруно Марса, рэперов Дрейка и The Weekend, а также группы Bon Iver.

На награды Brit Awards 2017 также претендуют Адель, Coldplay, Эмили Шанде, Элли Голдинг, Radiohead, Бейонсе, Рианна, Сиа, Kings of Leon, Ник Кейв и The Bad Seeds. Полный список номинантов представлен на сайте премии.

Торжественная церемония вручения наград Brit Awards состоится 22 февраля в Лондоне.