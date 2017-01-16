]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Дэвид Боуи и Леонард Коэн посмертно номинированы на Brit Awards 2017

09:42 16.01.2017

Организаторы престижной музыкальной британской премии Brit Awards объявили список номинантов.

Посмертно награду могут получить британский музыкант Дэвид Боуи и американский певец Леонард Коэн.

Боуи фигурирует в категории «Лучший британский исполнитель». Конкуренцию ему составляют Крейг Дэвид, рэперы Skepta и Kano, а также соло певец Майкл Киванука. В свою очередь Коэн попал в номинацию «Лучший международный исполнитель», где также фигурируют имена Бруно Марса, рэперов Дрейка и The Weekend, а также группы Bon Iver.

На награды Brit Awards 2017 также претендуют Адель, Coldplay, Эмили Шанде, Элли Голдинг, Radiohead, Бейонсе, Рианна, Сиа, Kings of Leon, Ник Кейв и The Bad Seeds. Полный список номинантов представлен на сайте премии.

Торжественная церемония вручения наград Brit Awards состоится 22 февраля в Лондоне.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные награды в мире
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.