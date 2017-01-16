Вика Цыганова «Лето красное» (сингл)

Исполнитель: Вика Цыганова, Название: «Лето красное», Стиль: этно-поп, Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Выпустить в преддверии новогодних каникул сингл «Лето красное» - достаточно смелый шаг. Однако Вике Цыгановой похоже плевать на условности и «датские» поводы. От певицы меньше всего ждут каких-то головокружительных музыкальных экспериментов, но все свидетельствует о том, что она находится на пороге нового этапа, который сломает множество стереотипов в отношении ее сложившегося сценического образа.

Саундпродюсером сингла выступил маэстро Фио Дзанотти, работавший с самим Адриано Челентано. Цыганова взахлеб рассказывает о том, как итальянский кудесник звука интуитивно постиг особенности загадочной русской души и адекватно воплощает теперь их в своих аранжировках. Подобные рассуждения можно было бы считать плодом некоей экзальтации, но в том-то и дело, что «Лето красное» подтверждает обоснованность всех этих восторгов!

Начинается «Лето красное» с раздумчивых гусельных переборов в духе позднего «Калинова Моста». Едва слушатель настраивается на минорное настроение, как на него обрушиваются ориентальное диско формата «Moscow» Boney M. Но и ожидания заполучить ретро-дискотеку а ля рюс, слава Богу, быстро улетучиваются. Элегантный слэпующий бас куплетах и тревожные гитарные запилы в припевах задают правильный баланс между душевной теплотой и трезвым взглядом на современный мир, от которого ничего хорошего ждать не приходится. Правда, аккордеонное соло как бы намекает на то, что будет и на нашей улице праздник, но без апелляции к поговорке «хоронили тещу — порвали два баяна».

В «Лете красном» нет ни избыточности, ни ухарства, присущих самодеятельным или лубочным фольклорным ансамблям, а есть нордическая сдержанность и верность заветам предков, несмотря ни на какие катаклизмы. Ведь «мы остаемся в России, дождям и прогнозам назло». Получилось стильно, безупречно и со вкусом — как и вышитые птицы с нарядов из дизайнерской коллекции Цыгановой на обложке промо-диска с синглом.