Optimystica Orchestra, 20 января, «16 Тонн»
Филигранный авторский материал, который характеризует бережное сохранение знаменитой «ленинградской» песенной и джазовой традиции, большие, по-настоящему «голливудские» аранжировки и вечные темы песен — освоение космоса, радость географических открытий, настоящая дружба и неповторимая петербургская меланхолия — все это делает коллектив настоящим городским музыкальным символом.
В конце 2016 года коллектив представил новую пластинку «Соленый, как солнце», в которую вошли песни об освоении коcмоса, радости географических открытий, настоящей дружбе и неповторимой петербургской меланхолии. «Просто накопилось песен на новый альбом, и хочется вновь сделать группу очень, насколько это возможно, активной», — объясняет Евгений Федоров грядущее возвращение своей группы.
Увидеть ее живое выступление всем поклонникам просто необходимо: из-за сложностей в логистике разных музыкальных коллективов вместе Оркестр собирается нечасто, и тем ценнее каждый такой раз.