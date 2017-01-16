Optimystica Orchestra, 20 января, «16 Тонн»

Оркестр «Optimystica» — это уникаль­ный в своём роде кол­лек­тив, со­стоящих из приз­нан­ных звёзд пете­рбургской му­зы­каль­ной сцены

Филиг­ран­ный авторс­кий ма­те­риал, ко­то­рый хара­кте­ри­зует бере­жное со­хра­не­ние зна­ме­нитой «ленинг­радской» песе­нной и джа­зо­вой тра­ди­ции, бо­льшие, по-на­стоящему «го­лливудс­кие» ара­нжиро­вки и ве­чные темы песен — осво­ение ко­смоса, радость геог­ра­фи­че­ских отк­рытий, на­стоящая дру­жба и непо­вто­ри­мая пете­рбургская мела­нхолия — все это делает кол­лек­тив на­стоящим городс­ким му­зы­каль­ным си­мволом.

В ко­нце 2016 года кол­лек­тив предс­тавил новую плас­тин­ку «Соленый, как солн­це», в ко­то­рую во­шли пе­сни об осво­ении ко­cмоса, радо­сти геог­ра­фи­че­ских отк­рытий, на­стоящей дру­жбе и непо­вто­ри­мой пете­рбургской мела­нхолии. «Про­сто на­ко­пилось песен на новый альбом, и хоче­тся вновь сделать гру­ппу очень, нас­коль­ко это воз­мож­но, ак­тив­ной», — объясня­ет Евгений Федоров грядущее возв­ращение своей груп­пы.

Увидеть ее живое выс­туп­ление всем пок­лон­никам про­сто необ­хо­ди­мо: из-за слож­нос­тей в логи­стике ра­зных му­зы­каль­ных кол­лек­тивов вме­сте Оркестр со­би­рается неча­сто, и тем це­ннее каж­дый такой раз.