Сати Казанова раскритиковала закон о религиозных объединениях

Певица Сати Казанова поспешила оправдаться перед всеми, кто заподозрил ее в непатриотических настроениях

Камнем преткновения стал «пакет Яровой», который она не так давно подвергла критике у себя в блоге. ««Хочу заверить всех, что мой пост никак не является антиправительственным. Я глубоко убеждена, что нет ничего более глупого, чем ругать власть, свое происхождение, свою страну», - ответила теперь своим оппонентам Казанова.

Не успев объясниться из-за предыдущего дискуссионного политического поста, артистка вновь эмоционально среагировала на законодательные инициативы депутата Госдумы Ирины Яровой. На этот раз Казанову возмутили внесенные Яровой поправки в закон «О свободе совести и религиозных объединениях». «Я прошу пересмотреть данный законопроект… в многокультурной и многоконфессиональной России невозможно жестко ставить подобные ограничения! Делая намаз, я могу быть задержана, получается? Слушая музыку на собрании суфиев, я опять могу быть арестована?», - недоумевает Сати.

В ответ на возражения недоброжелателей певица написала: ««При всем уважении, выходит, что некий новый закон о миссионерской деятельности сильно противоречит 28-й статье Конституции РФ».

Сати Казанова. Фото Фото с официальной страницы «ВКонтакте»

Напомним, что изначально весь сыр-бор разгорелся на казановской странички из-за сообщения о том, что питерского преподавателя йоги Дмитрия Угая привлекли «за незаконную миссионерскую деятельность» из-за его лекций. ««Я в крайнем возмущении и расстройстве! Получается, что всех нас, кто преподает йогу, могут запросто прийти и взять под арест? - писала тогда Казанова. - Мы ведь прошли эпоху сталинизма… у человека нельзя отбирать право и свободу на обретение знаний. Политика и религия – страшные и непонятные для меня области. никогда не думала и не хотела лезть туда. Но посягательства на йогу не допущу!»