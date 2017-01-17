«Калинов Мост», 21 января, «16 Тонн»
Ведомая Дмитрием Ревякиным новосибирская группа «Калинов Мост» проходит по ведомству ветеранов фолк-рока, являясь старейшей командой в этом стиле среди ныне здравствующих.
Солидный возраст, впрочем, не даёт музыкантам поводов почивать на лаврах: в 2016-м свет увидел их 14-й альбом «Сезон овец», а очередной сезон концертов будет открыт 21 января выступлением в «16 тоннах».
За 30 лет творчества участники группы стали сплоченным, самобытным и виртуозным коллективом. В настоящем составе «Калинов Мост» записал несколько студийных альбомов и, находясь в прекрасной физической и творческой форме, готов показать вживую самые яркие достижения за всю историю группы.
Те, кто хоть раз бывал на их концертах, знает, что достижения группыотнюдь не исчерпываются такими знаменитыми хитами, как «Родная», «Девочка летом» или «Уходили из дома». Их песни могут быть и воинственно мужественными, и пронзительно лирическими, созерцательными и поднимающими дух.