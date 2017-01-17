«Калинов Мост», 21 января, «16 Тонн»

Ведомая Дми­три­ем Ревя­ки­ным но­во­сибирс­кая гру­ппа «Калинов Мост» про­хо­дит по ведо­мству ве­те­ранов фолк-рока, явля­ясь старейшей кома­ндой в этом стиле среди ныне здра­вствующих.

Ведомая Дми­три­ем Ревя­ки­ным но­во­сибирс­кая гру­ппа «Калинов Мост» про­хо­дит по ведо­мству ве­те­ранов фолк-рока, явля­ясь старейшей кома­ндой в этом стиле среди ныне здра­вствующих.

Соли­дный во­зраст, впрочем, не даёт му­зы­ка­нтам по­во­дов по­чи­вать на ла­врах: в 2016-м свет увидел их 14-й альбом «Сезон овец», а очере­дной сезон кон­цер­тов будет отк­рыт 21 января выс­туп­лением в «16 то­ннах».

За 30 лет тво­рчест­ва участ­ники груп­пы стали сплоче­нным, са­мо­бы­тным и ви­рту­оз­ным кол­лек­тивом. В на­стоящем со­ставе «Калинов Мост» за­пи­сал нес­коль­ко студийных альбомов и, на­хо­дясь в прек­рас­ной фи­зи­че­ской и твор­чес­кой фо­рме, готов по­ка­зать вживую самые яркие до­сти­же­ния за всю историю груп­пы.

Те, кто хоть раз бывал на их кон­цер­тах, знает, что до­сти­же­ния груп­пыот­нюдь не ис­чер­пываются та­ки­ми зна­ме­нитыми хи­та­ми, как «Родная», «Дево­чка летом» или «Ухо­ди­ли из дома». Их пе­сни могут быть и воин­стве­нно му­же­стве­нными, и про­нзитель­но ли­ри­че­скими, созе­рцатель­ными и по­днимающими дух.