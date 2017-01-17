Любовь Толкалина рассталась с Егором Кончаловским

Актриса Любовь Толкалина подтвердила слухи о своем расставании с режиссером Егором Кончаловским

Любовь Толкалина в фильме «Иерей-Сан». Фото с сайта kino-teatr.ru

Прожив в гражданском браке 20 лет, актриса и режиссер все-таки не смогли сохранить отношения. Об этом сама Толкалина написала в собственном блоге. «И совсем тайное и главное -только окончательно расставшись с мужем я научилась с ним дружить», - написала она в самом конце длинного поста в Facebook, посвященного итогам минувшего года (орфография и пунктуация преимущественно авторские).

Сначала Толкалина поделилась не самыми удачными «достижениями». 2016-го. «Я впервые в жизни видела отёк Квинке у любимой подруги и впервые в жизни меня задержали и обвиняли в пьянстве за рулем. Я так и не научилась не опаздывать на встречи, это моя большая адреналиновая боль ((. Я однозначно плохо справляюсь с ролью мамы подростка..... хотя стараюсь совершенно однозначно.... Я ссорилась насмерть с родными и любимыми.... много и с удовольствием плакала. Поняла - плакать это удовольствие в первую очередь)))) Я не снялась ни в одном полном метре в этом году. Включила телевизор кажется единожды и сразу попала на расстрел нашего посла. Впредь включать опасаюсь, хотя сама работаю по сути на телек. В связи с чем у меня когнитивный диссонанс».

Любовь Толкалина в фильме «Иерей-Сан».Любовь Толкалина в фильме «Иерей-Сан». Фото с сайта kino-teatr.ru

Снявшись в фильме «Иерей-Сан: Исповедь самурая», Толкалина замечает: «Я ездила на фестиваль духовно нравственного кино в Севастополь с картиной Иерей Сан. Но я плохо понимаю, что такое духовно нравственное кино.... Я читала духовное завещание Серафима Вырицкого с грандиозной сцены Крокус сити Холла на Пасхальном концерте с хором Сретенского монастыря и ансамблем Россия. Я много видела икон, посетила несколько монастырей. мне доверяли мыть окна в моем любимом Дивногорском мужском под Воронежем».

Любовь Толкалина. Фото с сайта kino-teatr.ru

В минувшем году Толкалина много путешествовала. «Я наконец то побывала в Таганроге, в Оренбурге, в Кемерово, в Тутаеве...поняла, что хочу в Плёс , Козельск, Муром! - признается она. - Я была на могиле Волошина и загадала доплыть до Бродского во что бы ни стало. Я плавала на пароме из Крыма в Краснодарский край и видела в Керчи с горы Метридат строящийся мост... Я знаю что могу отработать 12 спектаклей "Мастера" подряд день-город. И это пока мой максимум и рекорд. Я проехала в машине тысячи километров по России и собой знаю , какое неоценимое сокровище все таки наш многострадальный русский народ. Я была на месте гибели царской семьи и прикладывалась к мощам Елизаветы Федоровны в Иерусалиме. Я была в Сионской горнице в Иерусалиме и в латинском квартале мне был знак. Я поднималась на Крышу Миланского собора . Своими глазами видела "Тайную Вечерю" Леонардо. Да простят меня все, кто осудит- Я изучала историю католической церкви для того чтобы разобраться в вопросе Великой Схизмы... я не вижу причин для разногласия христиан, когда весь мир рискует стать мусульманским... Я была на могиле отца Антония Сурожского на Бромтонском кладбище в Лондоне и прикладывалась к мощам отца Игнатия Брянчанинова в Толге. Мечтаю там пожить».