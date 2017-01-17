Александр Панайотов подписал пятилетний контракт с Лепсом

Участник пятого сезона шоу «Голос» Александр Панайотов официально стал подопечным продюсерского центра Григория Лепса.

Как сообщает Life.ru, Лепс подписал контракт с артистом сроком на пять лет. Первым совместным проектом Панайотова со своим бывшим наставником станет сольный концерт в московском зале Crocus City Hall.

Также в планах Панайотова — выпуск сольного альбома и возможное участие в конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве. Как сообщалось ранее, Панайотов считается одним из возможных кандидатов, которые будут представлять Россию на этом популярном конкурсе песне.

Ранее Панайотов был подопечным продюсера Евгения Фридлянда, к которому попал после участия в телешоу «Народный артист». После истечения срока контракта певец занимался собственной карьерой самостоятельно.

В шоу «Голос» еще на слепых прослушиваниях за Панайотова развернулась борьба между всеми четырьмя наставниками. В результате певец принял решение пойти к Григорию Лепсу и в итоге дошел до финала телеконкурса, где уступил подопечной Леонида Агутина Дарье Антонюк.