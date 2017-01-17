РПЦ запретит священникам заниматься актерской и сценической деятельностью

Русская православная церковь составила перечень профессий, которые несовместимы со священством. Соответствующий документ опубликован на сайте Московского патриархата.

Под запрет попадают актерская профессия, занятие танцами, сценическим пением, профессиональное занятие спортом, профессии, связанные с пролитием человеческой крови, в особенности хирургия.

В документе при этом отмечается, что могут быть и исключения, такие как крымский святитель Лука (Войно-Ясенецкий), который совмещал архиерейское служение с преподаванием медицины и хирургической практикой.

Решение по этому документу будет приниматься на Архиерейском соборе, пишет РИА Новости. Как отмечает агентство, данный документ всего лишь систематизирует «отношение церкви к этим видам деятельности». Представители РПЦ добавляют, что все это содержится в церковных канонах, просто в данном случае все фиксируется в одном документе.

На вопрос агентства, что же будет в случае принятия документа в отношении уже практикующих разные виды деятельности священниках, таких как иеромонах Фотий (победитель проекта «Голос»), поступил неоднозначный ответ. Собеседник агентства заявил, что вопрос в отношении «таких людей, как отец Фотий» будет решаться после появления «конкретных решений».