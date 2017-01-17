Тимати обвинили в краже идей у группы Nine Inch Nails

Российский рэпер Тимати может оказаться в центре крупного скандала, связанного с плагиатом.

На этот раз речь идет о копировании сценической постановки концертных выступлений музыканта. Как пишет Life.ru, российский художник по свету Давид Мисакян, гастролирующий с группой «Би-2», обнаружил сходство шоу Тимати с постановками американских индастриал-рокеров Nine Inch Nails.

На своем видеоканале YouTube Мисакян опубликовал видео, где показал сходство постановки шоу Тимати «Олимп» с концертами NIN. Как утверждает блогер, NIN представили свои шоу в 2013 году, тогда как Тимати показал идентичную по сценографии программу в 2016-м.

«Я постоянно отслеживаю последние тенденции в концертных шоу и слежу за коллегами. Группа Nine Inch Nails является флагманом в применении различных технологий в своих концертах. Это одна из самых прогрессивных и новаторских групп в мире», - заявил Мисакян.

По его словам Тимати позаимствовал не только сценографию (расстановку элементов шоу, подвес световых приборов, двойные сетки), но и видеоконтент NIN. «Например графика вращающегося параллелепиеда, глитч-эффекты, геометрические формы. Этот дизайн был уникальным и узнаваемым у NIN. Его узнает каждый художник по свету, который увлечен своей профессией», - добавил он.

Видеоролик со сходством двух концертных постановок быстро распространился по Сети и попал в поле зрения бессменного арт-директора и дизайнера NIN Роба Шеридана. В своем микроблоге в Twitter он заявил, что «это просто вопиющий случай».

Представители Тимати пока воздерживаются от комментариев.