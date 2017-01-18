Певица Жасмин отдаст свою дочь на обучение к Пугачевой

Известная певица Жасмин воспитывает троих детей.

Ее средней дочери Маргарите стукнет в текущем году пять лет и артистка планирует отдать ее на обучение в Мастерскую эстрадного искусства Аллы Пугачевой, пишет «Комсомольская правда».

Свою школу Примадонна российской эстрады создала три года назад. Как пишет издание, звездных детей в ней мало, в основном там учатся дети из самых обычных семей, которые прошли прослушивание.

«Алла Борисовна говорит, что у детей голос проявляется после пяти лет. Пока Маргариту она не смотрела, но в ближайшее время, надеюсь, дочка станет ее ученицей», - рассказала о планах Жасмин. По словам певицы, ее дочка хорошо поет, танцует и говорит по-английски. Танцами с девочкой занимается приглашенный учитель из Дагестана, который ранее обучал национальным танцам ее старшего сына Михаила.

Как пишет издание, стоимость обучения в школе Пугачевой составляет 39 тысяч рублей в месяц. «Лично я тут ничего не получаю. Но другим педагогам надо платить. А вообще я хочу пробить для детей из многодетных семей не только бесплатное обучение, но и стипендию, чтобы была возможность им доплачивать», - приводит газета слова Примадонны.