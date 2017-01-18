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Певица Жасмин отдаст свою дочь на обучение к Пугачевой

14:03 18.01.2017
Жасмин. Фото с офстраницы в Facebook
Жасмин. Фото с офстраницы в Facebook

Известная певица Жасмин воспитывает троих детей.

Ее средней дочери Маргарите стукнет в текущем году пять лет и артистка планирует отдать ее на обучение в Мастерскую эстрадного искусства Аллы Пугачевой, пишет «Комсомольская правда».

Свою школу Примадонна российской эстрады создала три года назад. Как пишет издание, звездных детей в ней мало, в основном там учатся дети из самых обычных семей, которые прошли прослушивание.

«Алла Борисовна говорит, что у детей голос проявляется после пяти лет. Пока Маргариту она не смотрела, но в ближайшее время, надеюсь, дочка станет ее ученицей», - рассказала о планах Жасмин. По словам певицы, ее дочка хорошо поет, танцует и говорит по-английски. Танцами с девочкой занимается приглашенный учитель из Дагестана, который ранее обучал национальным танцам ее старшего сына Михаила.

Как пишет издание, стоимость обучения в школе Пугачевой составляет 39 тысяч рублей в месяц. «Лично я тут ничего не получаю. Но другим педагогам надо платить. А вообще я хочу пробить для детей из многодетных семей не только бесплатное обучение, но и стипендию, чтобы была возможность им доплачивать», - приводит газета слова Примадонны.

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес, Дети
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Комментарии читателей
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18.01.2017, 21:10
Гость: А

чему ее "примодонна" научит? Водку квасить и курить?
18.01.2017, 16:43
Гость: Мик

Лучше бы в среднюю сельскую школу отдала певички там судя о моей не хужее, а вот школа точно не закроется стараниями ну мафию у нас упоминать неэтично о отношению к правительству догадайтесь сами чьими.
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