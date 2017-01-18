Нужны ли Церкви музыканты, актеры и хирурги?

Как гром среди ясного неба прозвучала новость об инициированном РПЦ проекте «Профессии, совместимые и несовместимые со священством»

Данный документ создан для отправления его в епархии Русской Православной Церкви с целью получения отзывов, а также публикуется с целью дискуссии на официальном сайте Межсоборного присутствия. Приветствуется возможность оставлять свои комментарии всем желающим. Мнения будут собираться до 2 мая 2017 года, после чего решение по документу будет приниматься на уже Архиерейском соборе.

Какими же мирскими профессиями в перспективе не разрешат заниматься православным батюшкам? Прежде всего, это, конечно, политическая карьера, воинская служба и вообще любая деятельность, связанная с ношением оружия. Данный запрет действует уже давно и сомнению не подлежит. Как-никак, мы имеем перед глазами печальный пример хождения во власть небезызвестного Глеба Якунина, да и священник с пистолетом в руках даже с чисто эстетической точки зрения выглядит нелепо и чудовищно.

Однако в документе однозначно заявлено о нежелательности совмещения священнического служения с актерством, сценическим пением и хирургией, и здесь, конечно, открывается самое обширное поле для горячей полемики. Цитируем: «Канонический запрет рукополагать актеров (55 прав. Карф. Соб.) безусловно исключает занятие клириков актерской профессией, включая профессиональное занятие танцами (балетом) или сценическим пением. Кроме того, в условиях, когда работа в сфере развлекательного шоу-бизнеса влечет за собой усиленные соблазны, недопустимо осуществление клириком профессий в этой области».

Подобные документы на пустом месте не появляются. Можно долго гадать о причинах реализации проекта, но не исключено, что во многом они связаны с деятельностью иеромонаха Фотия, победившего чуть более года назад в четвертом сезоне телешоу Первого «Голос». С первого момента появления батюшки в передаче Патриарх Кирилл скептически отнесся к этому прецеденту. Однако после победы иеромонаха в «Голосе» предстоятель РПЦ тепло поздравил его и выразил надежду, что таланты триумфатора послужат на благо Церкви.

Обложка альбома «Романсы»

Минувший год показал, что священник эти упования оправдал. Фотий дал несколько успешных концертов в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя, много гастролировал по России, выпустил диск романсов, наделив их духовным содержанием. Но наместник Свято-Пафнутиева Боровского монастыря Пафнутий, где подвизается иеромонах, остался не очень довольным его светской карьерой. Осенью этого года наместник пожаловался Патриарху, что его подопечный постоянно пропадает на гастролях, а прихожане на службах, якобы, отказываются подходить к поющему иеромонаху на исповедь.

Патриарх тогда ответил очень мудро: «Он делает доброе дело, только дай Бог ему сохранить себя в этом делании. А вот как вы отрегулируете его отношения с монастырем, это ваше духовная мудрость, и поддержка правящего архиерея должна быть. Но то, что архиереи приглашают его на гастроли, это хорошо. Он же не в ночных клубах поет, а в семинариях, монастырях».

В предновогоднем интервью «Телепрограмме» иеромонах Фотий заверил, что никаких неприятных последствий для него эта история не возымела. «Никто на меня косо не смотрит, все замечательно. Были моменты, высказанные отцом Пафнутием, но они не имеют ничего общего с реальностью. Это была дезинформация», - уверенно заявил он. Однако проблема, видимо, никуда не делась. Масла в огня могло добавить участие батюшки в «новогодних огоньках», вызвавших на сей раз у значительной части населения России резко негативную реакцию.

Отец Иоанн Федоринов. Фото из архива священника

Иеромонах Фотий не первый и, надеемся, не последний православный священник, который пытается совмещать высокое служение с профессиональной музыкальной деятельностью. Так, несколько лет назад столичный клирик Иоанн Федоринов основал проект «Команда Иоанн» ioann-music.ru, в рамках которого пишутся и исполняются композиции о русских героях - святых в rock-формате с patriotic, folk и metall элементами - на понятном современном языке. Композиции необычны по структуре, имеют вкрапления богослужебных фрагментов и рассказывают о сильных людях Руси, достойных подражания.

Среди героев песен батюшки великие русские святые герои – Александр Невский, Святые князья Борис и Глеб, Сергий Радонежский, Князь Владимир. Записывается отец Иоанн в профессиональных студиях с высококлассными звукорежиссерами и виртуозными сессионными музыкантами. Его музыкальные интересы никогда не идут вразрез священническому служению и непонятно, почему он должен от них отказываться.

Более деликатной видится проблема совмещения церковного служения с кинематографией. В данном случае все должно решаться индивидуально. Не секрет, что при работе над ролью актер зачастую настолько в нее погружается, что потом долго и мучительно из нее выходит. Большое значение играет и общественное мнение , на которое трудно не реагировать.

Вспомним, как в 2009-м после выхода на экраны фильма Павла Лунгина «Царь» критики и зрители в пух и прах разнесли Ивана Охлобыстина, сыгравшего демонического шута. Актер, бывший в ту пору действующим православным священником, крайне болезненно воспринял эти атаки, которые к тому же не могли пройти незамеченными для его священноначалия. В результате на Охлобыстина Патриархом был наложен временный запрет на служение.

Иван Охлобыстин в фильме «Царь»

С тех пор актер регулярно обещает закончить кинокарьеру и вернуться к алтарю, но пока дело с мертвой точки так и не сдвигается. «Я очень деликатно к этому отношусь, - заявил он недавно в интервью изданию «Антенна». - За мной тянется шлейф прожитой жизни, очень противоречивой, не хочется будоражить общество и вызывать дополнительную критику. Нужно, чтобы люди подзабыли очень уж запомнившиеся образы и ходили не на доктора Быкова, а на смиренного отца Иоанна, «картавого инвалида». Когда Патриарх скажет, что можно, вернусь, потому что там я чувствовал себя наиболее комфортно. Церкви я искренне предан. Потому что то, что у меня есть семья, – это ее заслуга, если не считать нашей мизерной лепты».

Стоит еще вспомнить пример актрисы Ольги Гобзевой, которая, став монахиней, полностью отказалась от актерства, признавшись, что оно навязывало ей абсолютно чуждую личину.

Если с актерством более-менее понятно, то с проблемой совмещения церковного служения и хирургии нужно разбираться отдельно. Вот конкретный пример: священник Адамовского благочинного округа (что в Оренбургской области) Вячеслав Кочкин начинал как талантливый хирург. В 90-х годах с отличием окончил в Оренбурге мединститут и ординатуру, был направлен в райцентр Адамовку, где работал по специальности и параллельно шел к вере, строил храм. В 2006-м был рукоположен в православные священники и назначен настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы Адамовки.

С этих пор он прекратил врачебную практику, всецело сосредоточившись на духовном окормлении прихожан. Но пять лет назад руководить только что образованной Орской епархией был назначен деятельный архиерей Ириней (Тафуня). Знакомясь с местными батюшками, епископ посоветовал отцу Вячеславу вернуться к хирургии, понимая, насколько необходим квалифицированный специалист Адамовке, в которой всего 8 тысяч населения. Теперь батюшка является врачевателем и душ, и телес людских, спасая сотни жизней. И есть ли в данной ситуации какой-то смысл лицемерно тыкать его носом в канонический запрет на пролитие священником крови?

Иерей Вячеслав Кочкин. Фото с сайта adamov-blagochin.cerkov.ru

На наш взгляд, раскачивать лодку, претворяя в жизнь законы вроде «Профессии, совместимые и несовместимые со священством», совершенно не стоит. Позиция РПЦ в современном мире и без того слишком уязвима. Постоянные медийные атаки, тотальное потребительство населения, удручающее невежество в вопросах веры постепенно делают свое черное дело. Ситуацию способны изменить деятельные батюшки, несущие Слово Божие в мир каждый на своем светском поприще. Ими движет внутренняя неуспокоенность и их укрепляет Божья благодать.

Если им насильственно подрежут эти два крыла, то не выиграет никто.