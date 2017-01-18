Тамара Гвердцители получила воспитание с «еврейским акцентом»

Замечательная певица Тамара Гвердцители празднует 18 января свое 65-летие

Тамара Гвердцители. Фото с сайта kino-teatr.ru

Артистка отмечает юбилей в тесном семейном кругу. «Чуть позже у меня будет концерт-бенефис в Москве, - призналась она «КП». - Еще планирую гастроли по России, Дальнему Востоку, в Америке, Германии... А пока я в Грузии, в горном селении под Тбилиси. И мы ограничиваемся семейным праздником - застолье, родные, близкие и радость от того, что сделано. Рядом со мной мама, сын, брат. Отец приедет. Двоюродные братья, сестры и друзья, которые еще у меня с молодости… Все живы-здоровы, и дай Бог! У меня замечательное настроение. Я смотрю на солнце, вокруг горы - и все хорошо, спокойно. Горы и солнце дают мне умиротворенность».

Гвердцители развеяла слухи о том, что у нее было три мужа: «Не верьте интернету! (Смеется.) Интервью для того и существует, чтобы человек сказал, как все на самом деле. У меня было два мужа. Первый - Георгий (Георгий Кахабришвили - на момент свадьбы с Гвердцители главный режиссер студии дрампрограмм грузинского телевидения, занимал должность заместителя председателя Гостелерадио Грузии. - Ред.), отец моего сына Сандро. Второй муж - хирург (Сергей Амбатьело - доктор медицинских наук, сотрудник Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева. - Ред.).

Решающее влияние на формирование характера Гвердцители оказала ее мама: «Мама - коренная одесситка - во время войны попала в Грузию и осталась там . Поэтому нас с братом воспитывали по-грузински, но с «еврейским акцентом». И все эти сдерживающие факторы, заложенные грузинскими традициями, внутренние запреты, особенно ощутимые по женской линии, восточная семейственность самым невероятным образом мирно сосуществовали с неистребимой «одесскостью»».

Певица лишь отчасти согласилась с тем, что ее мать критически относилась к избранникам дочери. «К моим избранникам мама всегда относилась объективно и ни в коем случае не субъективно - она субъективна ко мне, и этого достаточно, - рассказала Гвердцители. - Еврейская мама по-другому не может. А мне другого ничего и не надо... Мама как очень умная женщина всегда все понимала и старалась предостеречь. И сейчас она никогда не старается влиять на ситуацию, просто у нее свое мнение, к которому я всегда прислушиваюсь. Если бы кандидат в мужья был бесспорным… А когда кандидат вызывает сомнение, мнение еврейской мамы всегда верно. Мнение мамы вообще в смешанно-еврейских семьях играет решающую роль. Мужчины с этим должны смириться».

Самая известная песня Гвердители «Виват, король» была адресована прославленному советскому футболисту Сергею Блохину: «Песня была написана Юрием Рыбчинским и Геннадием Татарченко специально для прощального матча Блохина, когда он уходил из большого спорта - это был 1989 год. Никто не думал, что эту композицию ждет такой успех».