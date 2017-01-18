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Наташа Королева не может проститься с бабушкой из-за запрета СБУ

10:26 18.01.2017
Наташа Королева © KM.RU, Наталья Ступникова
Наташа Королева © KM.RU, Наталья Ступникова
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То, чего опасалась популярная певица Наташа Королева, к сожалению не заставило себя долго ждать.

В середине октября 2016 года Служба безопасности Украины внесла имя Королевой в список персон нон-грата, запретив артистке въезд в страну сроком на пять лет. На декабрь 2016 года было запланировано выступление певицы в родном для нее Киеве, однако местные «патриоты» усмотрели в ее поведении «угрозу национальной безопасности».

После известия о запрете на въезд, Наташа Королева отметила, что случись что в ее семье, она даже не сможет приехать попрощаться с родственниками. Артистка даже планировала подать в суд на СБУ с целью отмены этого запрета.

К сожалению, то, чего так опасалась певица, все же произошло — в Киеве скончалась ее бабушка. О несчастье в семье Королева написала в своем блоге в Instagram. «Сегодня в Киеве умерла моя бабушка… А я не могу прилететь ее похоронить», - кратко сообщила певица о своем горе.

Наташа Королева родилась и выросла в Киеве. В Москву она переехала лишь в 90-х годах. Родственники артистки по-прежнему живут в Киеве.

На сегодняшний день в «черном списке» СБУ Украины значится имена 140 российских артистов, среди которых Иосиф Кобзон, Михаил Боярский, Олег Газманов.

Темы: Украина, Звезды российского шоу-бизнеса, Звезды российской музыкальной индустрии, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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Комментарии читателей
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18.01.2017, 14:12
брехня

она уже на Украине.
18.01.2017, 14:11
Carlos

Если бы Алексей Михайлович не отжал Киев у Речи Посполитой - у Королевой проблем с поездкой не было бы...
18.01.2017, 12:57
демократия и сало

Пусть в ООН напишет,хотя врят ли помогут убогие они все там., а вот Путин может газ прикрыть на месяц нацикам.
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