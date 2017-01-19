Пол Маккартни подал иск к Sony о признании авторских прав на свои песни

Пол Маккартни подал судебный иск против компании Sony/ATV с тем, чтобы вернуть себе контроль над авторскими правами на песни, созданные им в качестве члена группы The Beatles, пишет издание The Hollywood Reporter.

Согласно американскому закону об авторском праве, авторы могут попытаться вернуть себе права на свои произведения по истечении 35 лет с момента их создания. Маккартни сейчас пытается вернуть права на песни, созданные им в соавторстве с Джоном Ленноном в период с 1962 по 1971 годы.

Отмечается, что в 1980-х годах права на песни The Beatles, включая такие песни, как «Yesterday», «Hey Jude», «Let it be», были куплены Майклом Джексоном, который владел частью активов компании Sony в США. В 2016 году Sony выкупила все активы Джексона у его наследников.

В своем иске Маккартни требует признать свои авторские права на песни, написанные им в составе The Beatles, с тем, чтобы по истечении 35-летнего срока было возможно их вернуть. В документе отмечается, что Маккартни в течение последних 10 лет вел переговоры с Sony о возвращении авторских прав на свои песни, однако компания отказывалась признать за ним авторские права на песни, написанные в составе The Beatles.

Представители Sony выразили сожаление в связи с поданным Маккартни иском, назвав его «ненужным и преждевременным».