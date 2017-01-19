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Пол Маккартни подал иск к Sony о признании авторских прав на свои песни

09:50 19.01.2017
Пол Маккартни. Фото с офстраницы в Facebook
Пол Маккартни. Фото с офстраницы в Facebook

Пол Маккартни подал судебный иск против компании Sony/ATV с тем, чтобы вернуть себе контроль над авторскими правами на песни, созданные им в качестве члена группы The Beatles, пишет издание The Hollywood Reporter.

Согласно американскому закону об авторском праве, авторы могут попытаться вернуть себе права на свои произведения по истечении 35 лет с момента их создания. Маккартни сейчас пытается вернуть права на песни, созданные им в соавторстве с Джоном Ленноном в период с 1962 по 1971 годы.

Отмечается, что в 1980-х годах права на песни The Beatles, включая такие песни, как «Yesterday», «Hey Jude», «Let it be», были куплены Майклом Джексоном, который владел частью активов компании Sony в США. В 2016 году Sony выкупила все активы Джексона у его наследников.

В своем иске Маккартни требует признать свои авторские права на песни, написанные им в составе The Beatles, с тем, чтобы по истечении 35-летнего срока было возможно их вернуть. В документе отмечается, что Маккартни в течение последних 10 лет вел переговоры с Sony о возвращении авторских прав на свои песни, однако компания отказывалась признать за ним авторские права на песни, написанные в составе The Beatles.

Представители Sony выразили сожаление в связи с поданным Маккартни иском, назвав его «ненужным и преждевременным». 

Темы: The Beatles, Авторское право в мире шоу-бизнеса, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Знаменитости и популярные персоны, Музыка в мире
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Комментарии читателей
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19.01.2017, 12:40
Гость: Скептик

"Представители Sony выразили сожаление в связи с поданным Маккартни иском, назвав его «ненужным и преждевременным»."
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"Ненужным" это понятно. Они же регулярно с этих песен имеют конкретное "бабло". А насчет "преждевременным" это уже просто наглость. Что же? Надо подождать пока П.М. умрет? Странная ситуация. Человек создал гениальные произведения, а их собственником не является.
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