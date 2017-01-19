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Бард Александр Новиков нашел способ вернуть деньги обманутым пайщикам

11:00 19.01.2017
Александр Новиков. Фото с сайтаa-novikov.ru
Александр Новиков. Фото с сайтаa-novikov.ru
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Российский исполнитель шансона Александр Новиков заявил, что нашел способ вернуть деньги пайщикам коттеджного поселка «Бухта-Квинс», сообщает РИА Новости.

По словам Новикова, ему удалось найти инвестора, который «готов вернуть деньги пайщикам путем выкупа паев». Он добавил, что соответствующее соглашение уже достигнуто и первые желающие смогут начать процедуру возврата денег уже сегодня, 19 января.

Ранее Новиков был обвинен в мошенничестве с деньгами пайщиков коттеджного поселка «Бухта-Квинс» на сумму 36 миллионов рублей. Музыкант в начале был помещен под домашний арест, однако в конце декабря данная мера пресечения была заменена судом на подписку о невыезде.
 

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Персоны и события в мире музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.01.2017, 13:45
Гость: Alex

Подержать эту шансоньетку в карцере на селедке,сразу все натыренное вернет за кружку воды.Прощелыга.
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