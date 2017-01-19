Бард Александр Новиков нашел способ вернуть деньги обманутым пайщикам

Российский исполнитель шансона Александр Новиков заявил, что нашел способ вернуть деньги пайщикам коттеджного поселка «Бухта-Квинс», сообщает РИА Новости.

По словам Новикова, ему удалось найти инвестора, который «готов вернуть деньги пайщикам путем выкупа паев». Он добавил, что соответствующее соглашение уже достигнуто и первые желающие смогут начать процедуру возврата денег уже сегодня, 19 января.

Ранее Новиков был обвинен в мошенничестве с деньгами пайщиков коттеджного поселка «Бухта-Квинс» на сумму 36 миллионов рублей. Музыкант в начале был помещен под домашний арест, однако в конце декабря данная мера пресечения была заменена судом на подписку о невыезде.

