Бритни Спирс стала триумфатором премии People’s Choice Awards

Американская певица Бритни Спирс имеет все шансы вернуть былую популярность. По крайней мере именно ее рядовые американцы выбрали в ходе голосования в рамках премии People’s Choice Awards.

Торжественная церемония вручения наград премии, лауреаты которой определяются по итогам общенационального голосования, состоялась 18 января в Лос-Анджелесе.

Бритни Спирс досталось сразу четыре награды. Она победила в музыкальных номинациях «Лучшая исполнительница» и «Лучшая поп-артистка». Кроме того ей достались награды за лучшее сотрудничество с актрисой Эллен ДеДженерес и как самой популярной звезде социальных сетей.

Две награды премии достались Джастину Тимберлейку, который одержал победу в номинациях «Лучший исполнитель» и «Лучшая песня».

Также награды получили Рианна («Лучший R’n’B артист»), Fifth Harmony («Лучшая группа»), Кэрри Андервуд, Блэйк Шелтон. Полный список лауреатов People’s Choice Awards опубликован на сайте премии.

Премия People’s Choice Awards вручается с 1975 года и является единственной в американском шоу-бизнесе, лауреаты которой определяются народным голосованием.