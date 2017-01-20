В столичном метрополитене зазвучит песня Высоцкого

Руководство Московского метрополитена решило напомнить москвичам и гостям столицы о дне рождения знаменитого советского барда и актера Владимира Высоцкого, сообщает РИА Новости.

Целый день 25 января в вестибюлях, на эскалаторах и в кассовых залах столичного метрополитена будет звучать песня «Лирическая» в исполнении Высоцкого.

О том, почему была выбрана именно эта композиция, руководство Метрополитена не сообщило. Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года. К 80-летнему юбилею со дня рождения актера, которое будет отмечаться в 2018 году, планируется расширить Государственный культурный центр-музей «Дом Высоцкого на Таганке». В нем появится шесть новых залов. Экспозиция будет рассказывать об основных событиях жизни поэта и о его творчестве.

