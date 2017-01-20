]]> ]]>
Главная Музыка Новости

В столичном метрополитене зазвучит песня Высоцкого

11:41 20.01.2017
Владимир Высоцкий. Фото с сайта kinopoisk.ru
Владимир Высоцкий. Фото с сайта kinopoisk.ru
Материалы по теме:

Руководство Московского метрополитена решило напомнить москвичам и гостям столицы о дне рождения знаменитого советского барда и актера Владимира Высоцкого, сообщает РИА Новости.

Целый день 25 января в вестибюлях, на эскалаторах и в кассовых залах столичного метрополитена будет звучать песня «Лирическая» в исполнении Высоцкого.

О том, почему была выбрана именно эта композиция, руководство Метрополитена не сообщило. Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года. К 80-летнему юбилею со дня рождения актера, которое будет отмечаться в 2018 году, планируется расширить Государственный культурный центр-музей «Дом Высоцкого на Таганке». В нем появится шесть новых залов. Экспозиция будет рассказывать об основных событиях жизни поэта и о его творчестве.
 

Темы: Музыка в России, Персоны и события в мире музыки, ГУП «Московский метрополитен»
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.