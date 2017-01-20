Экс-менеджер Аланис Мориссетт признался в краже 7 миллионов долларов

Бывший бизнес-менеджер популярной певицы Аланис Мориссетт Джонатан Шварц признался в присвоении более 7 миллионов долларов во время работы с ней и другими артистами, сообщает BBC News.

Шварц был обвинен в мошенничестве при организации концертов Мориссетт, в частности в том, что переводил гонорар артистки на свои собственные счета. Он работал с артисткой в период с 2009 по 2016 год. Он отвечал за получение гонораров, а также управлял счетами организации и оплачивал счета от ее имени.

После предъявления обвинения менеджер заявил, что вложил эти деньги в незаконный оборот марихуаны. Во время судебного заседания в минувшую среду, 18 января, Шварц признался в краже 4,8 миллионов со счетов Мориссетт и более 2 миллионов долларов у других знаменитых клиентов, чьи имена не называются.

По словам адвоката обвиняемого, его клиент пошел на полное сотрудничество с полицией и принял ответственность за свои действия. Бизнесмену грозит лишение свободы сроком от 4 до 6 лет.

Аланис Мориссетт подала в суд на Шварца и его компанию, требуя взыскать с него 15 миллионов долларов в качестве компенсации. Махинации с финансами обнаружились после того, как певица наняла нового управляющего, который и заметил значительные расхождения в счетах Позже артистка забрала заявление, объявив о досудебном урегулировании конфликта. Однако это обвинение стало началом расследования деятельности Шварца.