]]> ]]>
Главная Музыка Анонсы

Рок-кино: русская версия: «Взломщик», 26 января, Музей «Пресня»

00:38 20.01.2017
Кадр из фильма «Взломщик». Фото с сайта kino-teatr.ru
Кадр из фильма «Взломщик». Фото с сайта kino-teatr.ru
Материалы по теме:

Музей «Пресня» продолжает цикл лекций «Рок-кино: русская версия»

26 января в музее покажут и обсудят фильм Валерия Огродникова «Взломщик». Братья, старший Костя и младший Семён, вместе с отцом-одиночкой проживают в маленькой коммунальной квартире, иногда появляется «подруга» отца. Костя увлекается рок-музыкой, которая является для него образом жизни, как и для немалой части молодежи того времени. Отец уделяет мало времени сыновьям, и между братьями вырастает настоящая дружба. И когда Костя попадает в очень сложную ситуацию, его брат идёт на всё, чтобы помочь ему…

Фильм примечателен тем, что в главной роли снялся лидер «Алисы» Константин Кинчев. Также большое камео у шоумена «АукцЫона» Олега Гаркуши. Фильм дает уникальную возможность увидеть Ленинград 1987 года - концертные записи «Алисы», прослушивание самодеятельных рок-групп, легендарный "Сайгон", заезды байкеров. Вход на показ свободный.

Автор - Юрий Викторович Доманский, доктор филологические наук, профессор РГГУ, главный редактор серийного издания «Русская рок-поэзия: текст и контекст», автор книг и статей по поэтике русского рока. Цикл включает рассказы об основных образцах отечественного художественного и документального рок-кинематографа: история участия рокеров в съёмках, специфика саундтрека, особенности восприятия зрителями, влияние на последующую культуру.
 

Темы: Звезды российского кино, Кино в России, Киномания и саундтреки, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире кино, Персоны и события в мире рок-музыки
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.