Рок-кино: русская версия: «Взломщик», 26 января, Музей «Пресня»

Музей «Пресня» продолжает цикл лекций «Рок-кино: русская версия»

26 января в музее покажут и обсудят фильм Валерия Огродникова «Взломщик». Братья, старший Костя и младший Семён, вместе с отцом-одиночкой проживают в маленькой коммунальной квартире, иногда появляется «подруга» отца. Костя увлекается рок-музыкой, которая является для него образом жизни, как и для немалой части молодежи того времени. Отец уделяет мало времени сыновьям, и между братьями вырастает настоящая дружба. И когда Костя попадает в очень сложную ситуацию, его брат идёт на всё, чтобы помочь ему…

Фильм примечателен тем, что в главной роли снялся лидер «Алисы» Константин Кинчев. Также большое камео у шоумена «АукцЫона» Олега Гаркуши. Фильм дает уникальную возможность увидеть Ленинград 1987 года - концертные записи «Алисы», прослушивание самодеятельных рок-групп, легендарный "Сайгон", заезды байкеров. Вход на показ свободный.

Автор - Юрий Викторович Доманский, доктор филологические наук, профессор РГГУ, главный редактор серийного издания «Русская рок-поэзия: текст и контекст», автор книг и статей по поэтике русского рока. Цикл включает рассказы об основных образцах отечественного художественного и документального рок-кинематографа: история участия рокеров в съёмках, специфика саундтрека, особенности восприятия зрителями, влияние на последующую культуру.

