В Бразилии погибла исполнительница хита «Ламбада»

В Бразилии на 64-м году жизни погибла известная певица Лоалва Браз. О смерти артистки сообщил портал UOL.

Как пишет издание, обгоревшее тело певицы было обнаружено в ее собственной машине в населенном пункте Сакуарема (штат Рио-де-Жанейро). Полиция расследует гибель Браз как возможное убийство. По данным правоохранительных органов незадолго до гибели Браз в ее доме были замечены двое неизвестных.

Лоалва Браз родилась в 1953 году в Рио-де-Жанейро. В 1985 году переехала в Париж: поводом для переезда послужил успех её шоу Brésil en Fête в парижском Palais des Sports. В 1989 году вошла в состав французской группы Kaoma, состоявшей из латиноамериканских исполнителей. В том же году записала для альбома Worldbeat хит «Ламбада», который принёс ей всемирную популярность. Всего на её счету более 80 золотых и платиновых дисков. В составе Kaoma она записала три студийных альбома и ещё три пластинки — соло.