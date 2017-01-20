FPG «Думай»

Группа FPG представила видеоклип на песню, ставшую апофеозом всех сольных и фестивальных программ

...Эта очень старая, не лишенная мистики история началась года 3 назад, может чуть больше. Мы погрузились в творческий процесс и спустя пару-тройку недель я очень сильно поломался, выпав из жизни на несколько месяцев. Сил и возможности заниматься всем этим категорически не было. После длительного восстановления пошла череда концертов, работа над альбомом, всё время возникали какие то другие заботы...А потом и отснятое вообще куда-то пропало...

Абсолютно всё шло против нас!

Много и воды и времени утекло с тех пор, но по какой-то совершенно счастливой случайности, пропавший материал попал в руки моему давнему, талантливому приятелю и наконец-то, испытав на себе всё мыслимое и не мыслимое приобрёл ту форму, которой сейчас и является!