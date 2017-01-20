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«Несчастный случай», 29 января, «16 Тонн»

14:48 20.01.2017
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Он с детства хотел играть на больших сценах, иметь свой ансамбль, большую семью и хороший дом

И сегодня у Алексея Кортнева все это есть. При этом лидер группы «Несчастный случай», только недавно отметивший свое 50-летие, живет в свое удовольствие, делает только то, что ему нравится — вне зависимости от моды, и общается с теми, кто ему интересен. Есть чему поучиться!

Автор, возможно, главного хита в истории отечественного камеди-рока, «Овощное танго», за 30 с лишним лет не только не подрастеряли былой прыти, но и готов дать фору многим представителям творческой молодёжи.

Кортнев всегда исполняет песни, будь то шутливые миниатюры или трогательные баллады, с какой-то особой доброжелательностью, притягивающей к себе как магнитом взрослых и детей. Да-да, на их концерты, вроде запланированного в «16 тоннах», можно смело брать и юных слушателей: лучшей возможности начать приобщать малышей к хорошей музыке и не придумаешь.

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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