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Алена Апина ответила на критику ее откровенного клипа «Близость»

15:58 21.01.2017
Фото с сайта kino-teatr.ru

Алена Апина не понимает нападок на ее клип «Близость». Пользователи Интернета удивлены, что певица, которой уже не двадцать лет, позирует на камеру в нижнем белье. К тому же Апину обвинили в плагиате.

В ответ на критику Алена Апина заявила в эфире Радио «Комсомольская правда», что в первую очередь показала клип своей дочери, который, кстати, ей понравился, а потом уже выложила в Интернет. Кроме того, у артистки изначально имелась «сверхзадача».

«Я еще в прошлом году показала клип ребенку. Причем так долго ее к этому готовила, что когда дочь увидела клип, сказала: «Мам, ты совсем, что ли? Что тут такого?». Сейчас она смеется и не понимает, что происходит, из-за чего такой шум. Как и я. Считаю, что это красивое видео. Не говорю сейчас, что я - красавица, но снято все очень качественно, художественно, режиссер Аслан Ахмедов справился просто блестяще», — рассказывает певица.

На замечание о том, что она обнаженная, Апина ответила: «А то, что у меня там голая задница… Понимаете, во-первых, она не так уж плоха. И потом, я себя считаю все-таки здравомыслящим человеком. Если бы там были какие-то проблемы, я не стала бы ее показывать. А так - это моя реальная задница, какая есть».


 

Темы: Музыка и шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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21.01.2017, 22:49
Стыдится

ей действительно нечего... кроме излишеств макияжа, выпячивающих возрастную напускную стервозность в стиле аля-Алегрова, без которых она намного привлекательнее.
21.01.2017, 22:15
Ник16

Да, клип не очень удачный в плане самого сценария и операторского искусства. А в остальном - Алёна, так держать!
21.01.2017, 21:57
Alex

тина ?ну...разве что на фоне тетеньки апиной.
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