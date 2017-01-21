Алена Апина ответила на критику ее откровенного клипа «Близость»
Алена Апина не понимает нападок на ее клип «Близость». Пользователи Интернета удивлены, что певица, которой уже не двадцать лет, позирует на камеру в нижнем белье. К тому же Апину обвинили в плагиате.
В ответ на критику Алена Апина заявила в эфире Радио «Комсомольская правда», что в первую очередь показала клип своей дочери, который, кстати, ей понравился, а потом уже выложила в Интернет. Кроме того, у артистки изначально имелась «сверхзадача».
«Я еще в прошлом году показала клип ребенку. Причем так долго ее к этому готовила, что когда дочь увидела клип, сказала: «Мам, ты совсем, что ли? Что тут такого?». Сейчас она смеется и не понимает, что происходит, из-за чего такой шум. Как и я. Считаю, что это красивое видео. Не говорю сейчас, что я - красавица, но снято все очень качественно, художественно, режиссер Аслан Ахмедов справился просто блестяще», — рассказывает певица.
На замечание о том, что она обнаженная, Апина ответила: «А то, что у меня там голая задница… Понимаете, во-первых, она не так уж плоха. И потом, я себя считаю все-таки здравомыслящим человеком. Если бы там были какие-то проблемы, я не стала бы ее показывать. А так - это моя реальная задница, какая есть».