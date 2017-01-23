Основатель группы Can умер от тяжелой болезни

Барабанщик немецкой краут-рок-группы Can Яки Либецайт скончался на 79-м году жизни.

Причиной смерти музыканта стала пневмония, сообщает Нарета.ру со ссылкой на The Guardian. Команда Can была образована в Западной Германии в 1968 году. Считается одной из самых авторитетных авангардных рок-групп всех времен.

С соболезнованиями в связи с кончиной Либецайта выступили многие его коллеги, в том числе британский музыкант Джа Уоббл, сотрудничавший с ударником. «Прекрасный человек и лучший европейский барабанщик», – отметил Уоббл. «Прощай, Яки Либецайт», – заявил фронтмен шотландской группы Franz Ferdinand Алекс Капранос. Он добавил, что никогда не устанет слушать игру ударника.