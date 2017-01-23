Февральское выступление Ансамбля Александрова оказалось под угрозой

Гибель Ансамбля Александрова в декабре минувшего года в авиакатастрофе и по сей день дает о себе знать.

Так, недавно певец и актер Михаил Ножкин посетовал, что из-за этого сорвалась их запись совместной пластинки приуроченной к его 80-летию. Не все понятно и с гастролями Ансамбля Александрова, который несколько дней назад начали восстанавливать. Свой первый концерт в 2017 году коллектив должен был дать на сцене Владимирской областной филармонии 18 февраля, сообщает сайт progorod33.ru. Однако до сих пор непонятно, состоится ли оно. И это несмотря на то, что в продаже даже появились билеты, стоимость которых варьируется от 800 до 1400 рублей.

Разъяснения сайту дал концертмейстер Краснознаменного ансамбля имени Александрова Петр Хмельницкий: «Конкурсные прослушивания начались только 19 января. Сейчас ансамбль не укомплектован. Насчет концерта, который должен состояться через месяц, у меня большие сомнения, но точно пока ничего сказать не могу».

До этого сообщалось, что первое выступление Ансамбля песни и пляски имени Александрова в обновленном составе должно состояться 23 февраля на торжественном концерте в честь Дня защитника Отечества в Кремле,