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Февральское выступление Ансамбля Александрова оказалось под угрозой

14:39 23.01.2017
Фото Алексей Белкин
Фото Алексей Белкин
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Гибель Ансамбля Александрова в декабре минувшего года в авиакатастрофе и по сей день дает о себе знать.

Так, недавно певец и актер Михаил Ножкин посетовал, что из-за этого сорвалась их запись совместной пластинки приуроченной к его 80-летию. Не все понятно и с гастролями Ансамбля Александрова, который несколько дней назад начали восстанавливать. Свой первый концерт в 2017 году коллектив должен был дать на сцене Владимирской областной филармонии 18 февраля, сообщает сайт progorod33.ru. Однако до сих пор непонятно, состоится ли оно. И это несмотря на то, что в продаже даже появились билеты, стоимость которых варьируется от 800 до 1400 рублей.

Разъяснения сайту дал концертмейстер Краснознаменного ансамбля имени Александрова Петр Хмельницкий: «Конкурсные прослушивания начались только 19 января. Сейчас ансамбль не укомплектован. Насчет концерта, который должен состояться через месяц, у меня большие сомнения, но точно пока ничего сказать не могу».

До этого сообщалось, что первое выступление Ансамбля песни и пляски имени Александрова в обновленном составе должно состояться 23 февраля на торжественном концерте в честь Дня защитника Отечества в Кремле,

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки
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23.01.2017, 17:57
В.Е

Что за привычка -к датам все подтягивать?В данном случае особенно-негоже
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