Оперу «Мадам Баттерфляй» представят в Москве во второй раз

Бисрвый премьерный показ оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй» пройдет ММДМ 23 февраля 2017 года.

По мнению руководителя антрепризы «Артистико» и исполнительницы главной партии оперы Амалии Гогешвили, публика была в восторге от постановки, премьера которой состоялась на сцене ММДМ 5 октября, поэтому они решили показать «Мадам Баттерфляй» еще раз. «- Нам всем - участникам постановки - показалось, публика была в восторге: была стоячая овация, зрители не отпускали со сцены ни оркестр, ни хор, ни дирижера, ни, конечно, солистов, - приводит ее слова ТАСС.

Ведущую мужскую партию исполнит итало-бразильский тенор Тьяго Аранкам. Опера пройдет в сопровождении обладателя премии «Грэмми» Российского национального оркестра под руководством Михаила Плетнева. Дирижировать будет лауреат премии «Золотая маска», народный артист России Владимир Понькин.

