Маршал, Топалов и Градский выступят ради памятника Андрею Давидяну

Музыкальный вечер памяти Андрея Давидяна пройдет в «Градский Холл» 30 января.

На концерте выступят Александр Градский, Евгений Маргулис, Леонид Агутин, Александр Маршал, Семен Альтов, Анастасия Спиридонова, Влад Топалов, Левон Оганезов, Анна Ардова, Михаил Бублик, Елена Максимова, Шариф, Анна Абрамочкина и Сергей Манукян, Витольд Петровский, Александр Дитковский, Сергей Ручкин и другие.

Все деньги, вырученные от продажи билетов, будут направлены на установку памятника Андрею Давидяну на месте его захоронения в Москве на Кунцевском кладбище, сообщает InterMedia.

Андрей Давидян — сын оперного певца Сергея Давидяна. В 70-е и 80-е Андрей работал с группами «СВ», «Рок-ателье», «Високосное лето», принимал участие в записи знаменитой песни «Замыкая круг». В 2013 году он принял участие во втором сезоне шоу «Голос», где входил в команду Пелагеи. Андрей Давидян умер в Москве в Боткинской больнице в ночь на 13 ноября 2016 года в возрасте 60 лет от ишемического инсульта.

