]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Дочь Майкла Джексона заявила об убийстве отца

10:57 25.01.2017
Майкл Джексон. Коллаж © KM.RU
Майкл Джексон. Коллаж © KM.RU
Материалы по теме:

Дочь Майкла Джексона Пэрис сделала ряд сенсационных заявлений.

Она настаивает на том, что поп-король был убит. Также Пэрис призналась, что в детстве была изнасилована, после чего совершила попытку самоубийства, сообщает medikforum.ru. 18-летняя наследница Джексона настаивает, что версия о том, что певец скончался от передозировки лекарственных препаратов, является обманом.

Пэрис сообщила в интервью журналистам, что незадолго до смерти отец говорил о том, что с ним собираются свести счеты. «Они убьют меня в один из дней», - якобы сказал МайклДжексон. Сама Пэрис признается, что данная версия звучит, как очередная конспирологическая теория, она выглядит очень сомнительной, но все «настоящие поклонники» Майкла Джексона и все родственники знают правду - его действительно убили.

Девушка также призналась, что подверглась сексуальному насилию в возрасте 14 лет со стороны значительно более взрослого человека. Это негативно повлияло на ее эмоциональное состояние, погрузило в глубины депрессии и наркомании. Подросток пытался множество раз совершить самоубийство.
 

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.