Дочь Майкла Джексона заявила об убийстве отца

Дочь Майкла Джексона Пэрис сделала ряд сенсационных заявлений.

Она настаивает на том, что поп-король был убит. Также Пэрис призналась, что в детстве была изнасилована, после чего совершила попытку самоубийства, сообщает medikforum.ru. 18-летняя наследница Джексона настаивает, что версия о том, что певец скончался от передозировки лекарственных препаратов, является обманом.

Пэрис сообщила в интервью журналистам, что незадолго до смерти отец говорил о том, что с ним собираются свести счеты. «Они убьют меня в один из дней», - якобы сказал МайклДжексон. Сама Пэрис признается, что данная версия звучит, как очередная конспирологическая теория, она выглядит очень сомнительной, но все «настоящие поклонники» Майкла Джексона и все родственники знают правду - его действительно убили.

Девушка также призналась, что подверглась сексуальному насилию в возрасте 14 лет со стороны значительно более взрослого человека. Это негативно повлияло на ее эмоциональное состояние, погрузило в глубины депрессии и наркомании. Подросток пытался множество раз совершить самоубийство.

